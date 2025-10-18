Izrael převzal dalšího mrtvého rukojmího. Výměnou vrátil 15 těl Palestinců

Podle forenzní analýzy je vrácenou obětí 75letý Elijahu Margalit, informoval server Times of Israel. Izrael naopak vrátil do Pásma Gazy 15 těl Palestinců, uvedla agentura AFP s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví v Gaze ovládané Hamásem.
Margalita zavraždili ozbrojenci při útoku na kibuc Nir Oz 7. října 2023. V prosinci téhož roku izraelská armáda oznámila, že Margalit zahynul a jeho tělo je zadržováno v Gaze. Zůstala po něm vdova, tři děti a tři vnoučata. Margalitovu čtyřicetiletou dceru Nili Margalitovou Hamás 7. října unesl a ze zajetí byla propuštěna 30. listopadu.
Izrael potvrdil identitu dalších dvou rukojmích. V Gaze zůstává 19 těl
Hamás tak tento týden na základě dohody o příměří předal Izraeli 11 těl, která podle hnutí patřila lidem uneseným při útoku, jenž před dvěma lety vyvolal izraelskou odvetu. Izrael tvrdí, že jedno z předchozích deseti těl žádnému z rukojmích nepatří. Margalitovu identitu zkoumali experti ze střediska forenzní medicíny izraelského ministerstva zdravotnictví. Tělo následně úřady předají rodině.
Izrael do Gazy podle ministerstva zdravotnictví od pondělí navrátil 135 těl. V Pásmu Gazy zůstává ještě 18 těl unesených Izraelců. Hamás přitom již v týdnu tvrdil, že předal všechna těla.
Hnutí se k propuštění žijících rukojmích a předání všech těl zavázalo v dohodě o první fázi mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Izrael za každé tělo rukojmího vydá 15 těl mrtvých obyvatel Gazy. Po podpisu dohody začalo před týdnem v Pásmu Gazy platit křehké příměří. Podle Trumpa však izraelští vojáci mohou opět zahájit boje proti Hamásu, pokud skupina nedodrží podmínky stanovené úmluvou.
13. října 2025