Izrael převzal dalšího mrtvého rukojmího. Výměnou vrátil 15 těl Palestinců

Autor: ,
  14:24
Izrael převzal od Červeného kříže tělo dalšího rukojmího, které krátce před tím jeho pracovníkům předala teroristická organizace Hamás. V noci na sobotu to uvedl úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
Lidé v Izraeli vyšli do ulic před předáním rukojmí mezi teroristickým hnutím...

Lidé v Izraeli vyšli do ulic před předáním rukojmí mezi teroristickým hnutím Hamás a Izraelem. (13. října 2025) | foto: ČTK

Transparent s fotkou Inbar Haimanové. (2. srpna 2025)
Helikoptéra s rukojmími, které propustil Hamás, přistála u nemocnice v Petach...
Americký prezident Donald Trump si vysloužil potlesk v izraelském Knesetu. (13....
Helikoptéra s rukojmími, které propustil Hamás, se chystá přistát u nemocnice v...
101 fotografií

Podle forenzní analýzy je vrácenou obětí 75letý Elijahu Margalit, informoval server Times of Israel. Izrael naopak vrátil do Pásma Gazy 15 těl Palestinců, uvedla agentura AFP s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví v Gaze ovládané Hamásem.

Margalita zavraždili ozbrojenci při útoku na kibuc Nir Oz 7. října 2023. V prosinci téhož roku izraelská armáda oznámila, že Margalit zahynul a jeho tělo je zadržováno v Gaze. Zůstala po něm vdova, tři děti a tři vnoučata. Margalitovu čtyřicetiletou dceru Nili Margalitovou Hamás 7. října unesl a ze zajetí byla propuštěna 30. listopadu.

Izrael potvrdil identitu dalších dvou rukojmích. V Gaze zůstává 19 těl

Hamás tak tento týden na základě dohody o příměří předal Izraeli 11 těl, která podle hnutí patřila lidem uneseným při útoku, jenž před dvěma lety vyvolal izraelskou odvetu. Izrael tvrdí, že jedno z předchozích deseti těl žádnému z rukojmích nepatří. Margalitovu identitu zkoumali experti ze střediska forenzní medicíny izraelského ministerstva zdravotnictví. Tělo následně úřady předají rodině.

Izrael do Gazy podle ministerstva zdravotnictví od pondělí navrátil 135 těl. V Pásmu Gazy zůstává ještě 18 těl unesených Izraelců. Hamás přitom již v týdnu tvrdil, že předal všechna těla.

Drželi ho v kleci, jeho lásku od něj odtrhli. V zajetí zbohatl, ale změnil se k nepoznání

Hnutí se k propuštění žijících rukojmích a předání všech těl zavázalo v dohodě o první fázi mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Izrael za každé tělo rukojmího vydá 15 těl mrtvých obyvatel Gazy. Po podpisu dohody začalo před týdnem v Pásmu Gazy platit křehké příměří. Podle Trumpa však izraelští vojáci mohou opět zahájit boje proti Hamásu, pokud skupina nedodrží podmínky stanovené úmluvou.

13. října 2025

Válka v Izraeli

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo

Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci Paloma setkal s předsedy SPD Tomiem Okamurou a Motoristů Petrem Macinkou. A lídři vznikající...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

Problém pro Meloniovou. Migrační centra v Albánii jsou i po roce poloprázdná

Italská migrační centra v Albánii ani rok po svém otevření nefungují podle původních plánů. Mohou za to právní spory ohledně zákona, který fungování obou středisek řídí. V současnosti jsou tak...

18. října 2025  14:45

Hromadná nehoda aut na Chomutovsku. Vrtulník transportoval nezletilého

Hromadná nehoda čtyř osobních aut uzavřela v sobotu odpoledne silnici I/7 u Křimova na Chomutovsku. Hasiči vyprostili z vozidel pět lidí. Podle mluvčího krajských záchranářů Prokopa Voleníka je ale...

18. října 2025  14:35

Nemocnice pod křídly miliardáře Chrenka rostou. Agel se dostal mezi největší hráče

Zdravotnická skupina Agel dosáhla významného úspěchu na mezinárodním poli. V prestižním žebříčku HBI Top 100 largest hospital groups in EMEA by revenue 2025, který každoročně srovnává podle výše...

18. října 2025  14:26

Izrael převzal dalšího mrtvého rukojmího. Výměnou vrátil 15 těl Palestinců

Izrael převzal od Červeného kříže tělo dalšího rukojmího, které krátce před tím jeho pracovníkům předala teroristická organizace Hamás. V noci na sobotu to uvedl úřad izraelského premiéra Benjamina...

18. října 2025  14:24

Zemřela Dita Krausová, pamětnici holokaustu bylo 96 let

Ve věku 96 let v sobotu po půlnoci zemřela v Jeruzalémě Dita Krausová, jedna z posledních pamětnic holokaustu. Rodačka z Prahy byla v mládí vězněna v Terezíně, Osvětimi, Hamburku a Bergen-Belsenu. Na...

18. října 2025  13:42

V Rakousku zadrželi sériového zloděje z Česka. Prozradilo ho zakázané předjíždění

Rakouští policisté při silniční kontrole dopadli hledaného sériového zloděje z Česka, který měl zákaz vstupu do Rakouska. Muž u Leopoldschlagu v Horních Rakousích porušil zákaz předjíždění, čímž...

18. října 2025  13:29

RECENZE: Z ženského údělu vykouzlil Pohled do slunce hypnotizující obrazy

60 % Premium

Těžko by se našel jiný film, jehož hrdinové, respektive hrdinky se zabývají fenoménem smrti s takovou posedlostí jako postavy snímku Pohled do slunce. Příběh, který Německo posílá do bitvy o...

18. října 2025

„Vyčkejte na program, kultura je náš poklad.“ Klempíř se ohradil vůči petici

Pět set umělců se podepsalo pod otevřený dopis adresovaný prezidentu Petru Pavlovi a pravděpodobnému příštímu premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Prosí je, aby nesvěřovali resort kultury nikomu za...

18. října 2025  12:46

Zelenskyj tentokrát nedráždil mikinou. To sako je nádherné, ocenil Trump jeho styl

Na rozdíl od napjaté únorové schůzky v Oválné pracovně se tentokrát americký prezident Donald Trump a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj setkali v uvolněnější atmosféře. Trump mimo jiné...

18. října 2025  12:04

Turek velkolepě slaví jubileum. Do Puppu pozval Macinku i členy Jaguar klubu

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

18. října 2025  11:20,  aktualizováno  12:02

Turecko překvapuje turisty pevně připevněnými víčky láhví. Novinku řeší i místní

Při otevírání plastové láhve v Turecku se mohou turisté z Česka setkat s něčím, co by v zemi mimo Evropskou unii nejspíš nečekali – pevně připevněným nápojovým víčkem. Tuto inovaci, známou z...

18. října 2025

Nepovedené policejní cvičení ve Varnsdorfu. Jednotka vtrhla do jiné školy

Čtvrteční policejní cvičení proti aktivnímu střelci skončilo v severočeském Varnsdorfu nepříjemným omylem. Zasahující jednotka vtrhla do jiné školy, jejíž žáci o cvičení nevěděli. Členové jednotky se...

18. října 2025  11:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.