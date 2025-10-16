Izrael potvrdil identitu dalších dvou rukojmích. V Gaze zůstává 19 těl

Inbar Haimanová byla zabita 7. října 2023 při útoku Hamásu a jeho spojenců na hudební festival Nova na jihu Izraele a její tělo bylo následně odvezeno do Pásma Gazy. Haimanová byla poslední ženskou rukojmí v pásmu. Důstojník izraelské armády Muhammad Atráš byl zabit ve stejný den v boji s útočníky v oblasti kibucu Nahal Oz a tělo bylo také následně přepraveno do Pásma Gazy.
Izraelský ministr obrany Jisrael Kac ve středu izraelské armádě uložil vypracovat komplexní plán na porážku Hamásu, pokud dojde k obnovení více než dva roky trvající války, uvedla jeho kancelář v prohlášení. Od pátku 10. října platí v Pásmu Gazy křehké příměří vycházející z první fáze amerického mírového plánu.
„Izrael obdržel prostřednictvím Červeného kříže dvě rakve s ostatky rukojmích, které byly předány armádě a (tajné službě) Šin Bet uvnitř Pásma Gazy,“ uvedla ve středu kancelář premiéra Benjamina Netanjahua. Izraelská armáda dodala, že se rakve nacházejí na izraelském území. Vojenský rabín povede modlitbu za zemřelé a těla budou následně převezena k identifikaci. Hamás identitu rukojmích neupřesnil.
V pondělí Hamás na základě dojednaného příměří, které vychází z 20bodového mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa, předal posledních 20 žijících rukojmích a následně jen čtyři těla. Izrael výměnou propustil bezmála 2 tisíce Palestinců, odsouzených vězňů i vazebně zadržovaných. V úterý večer obdržela izraelská armáda další čtyři těla od Červeného kříže, který je převzal od Hamásu. Později armáda uvedla, že jedno z těl nepatřilo žádnému z rukojmích. Podle izraelských médií šlo zřejmě o pozůstatky Palestince z Gazy.
V Pásmu Gazy zůstává ještě 19 těl unesených Izraelců. Ozbrojené křídlo Hamásu přitom ve středu dříve večer uvedlo, že předalo všechny pozůstatky rukojmích z Pásma Gazy, k nimž má přístup, a uvedlo, že „splnilo svůj závazek plynoucí z dohody, že předá všechny žijící izraelské vězně a těla těch, k nimž má přístup“.
Americký prezident Donald Trump mezitím pohrozil Hamásu, že dá Izraeli pokyn obnovit operace v Pásmu Gazy, pokud hnutí nedodrží své závazky plynoucí z dohody o příměří. „Izrael se vrátí do těch ulic, jakmile dám pokyn. Pokud by tam Izrael mohl vtrhnout a rozflákat je na maděru, tak by to udělal,“ řekl podle televize CNN americký prezident v krátkém telefonickém rozhovoru, při kterém mu byl položen dotaz, co se stane, pokud se Hamás odmítne vzdát zbraní.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 po teroristickém útoku hnutí Hamás a jeho spojenců na jih Izraele, kde zabili 1 200 lidí a dalších 251 odvlekli jako rukojmí. Izrael následně zahájil vojenskou ofenzivu, která zdevastovala rozsáhlé oblasti Pásma Gazy.
Podle údajů palestinského ministerstva zdravotnictví kontrolovaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských operacích zabito nejméně 67 913 Palestinců a dalších 170 134 bylo zraněno, uvedla agentura WAFA. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé, a uvádí, že většina obětí byli civilisté. Přibližně 9 500 osob je v Pásmu Gazy nadále pohřešováno.
|
