Země NATO se shodly na koordinaci zbraní pro Kyjev, Maďarsko má výjimku

Generální tajemník bloku již ve čtvrtek uvedl, že Ukrajina potřebuje více „předvídatelnosti a transparentnosti“. Nesmí se podle něj opakovat situace, ke které došlo na začátku letošního roku, kdy kvůli komplikacím na americké politické scéně nastaly prodlevy v dodávkách pomoci Ukrajině, protože spojenci určitou podporu slíbili, ale nakonec ji nedodali. „To v uplynulých měsících způsobilo Ukrajincům problémy na bojišti,“ dodal Jens Stoltenberg.

Až dosud se koordinací pomoci zabývala takzvaná kontaktní skupina pro Ukrajinu vedená Američany a sdružující asi pět desítek zemí podporujících Kyjev zbraněmi a municí. Nyní ale existují obavy, aby se Kyjev neocitl bez pomoci, pokud by se na podzim stal americkým prezidentem Donald Trump. Ten totiž nemusí být podpoře pro Ukrajinu nakloněn, poznamenaly světové tiskové agentury.

Podle české ministryně obrany bude změna v koordinaci pomoci znamenat zejména to, že „všechny různé iniciativy a skupiny, které Ukrajině pomáhají, budou sjednoceny pod Severoatlantickou alianci“. „To beru jako přínos a myslím, že to ušetří i spoustu různých jednání a někdy i nedorozumění,“ dodala Černochová.

Maďarská výjimka se týká finančních prostředků a personálu.

První munice z Česka už do konce června

Podle české ministryně spojenci během nynějšího jednání v Bruselu opět ocenili českou muniční iniciativu, která usiluje o nákup dělostřelecké munice pro Ukrajinu ze zemí mimo EU. V posledních týdnech se objevily spekulace, že by se dodávky z této iniciativy mohly zpozdit, to ale Černochová odmítá.

„Žádná pomoc se nezpožďuje, termíny platí stále stejné. Do konce června jedna várka, v měsíci červenci další várka, do konce roku zbytek,“ řekla ministryně českým novinářům. Na okraj nynějšího jednání Česko podepsalo další memoranda o porozumění se Slovinskem a Lucemburskem, které se do iniciativy rovněž zapojily, což podle Černochové dokazuje, že Česko „chce stále pomáhat Ukrajině a že jsou donátorské země, které nás v tom chtějí podporovat“.

Páteční schůzka je poslední před aliančním summitem, který se uskuteční od 9. do 11. července ve Washingtonu. Právě na něm by už mělo být jasné, kdo Stoltenberga v čele NATO nahradí. Vážným kandidátem je nizozemský premiér Mark Rutte, nemá ovšem například podporu Maďarska, jež upřednostňuje rumunského prezidenta Klause Iohannise.

Téma Stoltenbergova nástupce se podle Černochové nyní neřešilo. „Myslím, že to přísluší spíš ministrům zahraničních věcí a hlavám států, ať už to budou prezidenti nebo premiéři,“ uvedla. Česko podle ní podpoří takového kandidáta, který bude schopný „provést NATO nynější situací, ve které se již více než dva roky nacházíme“ a který bude minimálně stejně kvalitní kandidát jako byl Stoltenberg. Ten vedl Severoatlantickou alianci deset let.