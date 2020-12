Ukrajina chce Černobyl na seznamu UNESCO. Touží po dalších turistech

19:58

Ukrajina chce zažádat o zařazení černobylské elektrárny na seznam Světového dědictví UNESCO. V pondělí to během návštěvy komplexu elektrárny řekl ministr kultury Oleksandr Tkačenko. „Mnoho míst černobylského komplexu by se mohlo zachovat, aby si lidstvo pamatovalo, co se nám tady stalo,“ uvedl na místě někdejší jaderné katastrofy.