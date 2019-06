Pro lajky cokoliv. Turisté se v Černobylu svlékají i do spodního prádla

Minisérie televize HBO se zabývá okamžiky těsně před výbuchem jaderného reaktoru, následky masivní exploze i vyšetřováním ze strany sovětských úřadů. Během několika týdnů se stala jedním z nejlépe hodnocených seriálů na filmové databázi IMDb a získala diváky po celém světě.

Přestože tvůrci seriál natáčeli především v Litvě, jeho úspěch podle CNN okamžitě zvýšil poptávku po zájezdu do okolí černobylské elektrárny o třetinu. Na místo se lze vypravit pouze za přítomnosti licencovaného průvodce.

„Zaznamenali jsme 35procentní nárůst rezervací. Většina turistů říká, že se rozhodli přijet po zhlédnutí seriálu. Vypadá to, že jakmile ho dokoukají, rovnou skočí do letadla,“ popisuje Victor Korol, který pracuje v cestovní společnosti SoloEast nabízející výlety.

Od uvedení seriálu podle něj firma doveze na místo přibližně 200 návštěvníků za jeden víkendový den. Zájezdy nabízí hned několik cestovních kanceláří.

Zvýšenou pozornost Černobylu věnují také uživatelé sociálních sítí nebo instagramoví influenceři, kteří dokážou s využitím obsahu ovlivnit chování dalších lidí. Mnozí z nich se v posledních týdnech vydali na místo havárie, aby mohli sdílet zajímavé fotografie. Některé z nich jsou však podle tvůrců seriálu i místních obyvatel za hranou etiky a snaží se pouze přitáhnout pozornost.

An Instagram user at Chernobyl https://t.co/nE42Myb0vn

„Je úžasné, že seriál inspiroval lidi k cestě do Černobylu. Ale viděl jsem fotky, které tu lidé pořizují. Pokud ho chcete navštívit, nezapomeňte, že se tam stala hrozná tragédie. Přistupujte s úctou ke všem, kdo trpěli a obětovali se,“ uvedl podle listu Newsweek tvůrce seriálu Craig Mazin.



Návštěvníci se v troskách Pripjati fotografují ve všemožných pózách. Největší vlnu kritiky si na Twitteru vysloužila mladá žena, která se na místě tragédie vysvlékla do spodního prádla. „Pózuje v prádle, aby vzbudila pozornost. Lidé udělají pro lajky cokoliv,“ napsal jeden z uživatelů. „Nyní bude doslova zářit ve tmě,“ napsal ironicky další s odkazem na přítomnost radiace.

Balls deep in the Chernobyl geotag on Instagram. These people! pic.twitter.com/UXCMCi6n53