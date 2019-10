Černobylský velín se otevřel turistům, dovnitř mohou jen v ochranném obleku

Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se mohou návštěvníci Černobylu těšit na nové turistické stezky, projížďky na lodích, lepší dostupnost mobilní sítě nebo zmírnění zákazu fotografování na mnoha místech.



„Černobyl je černou skvrnou na pověsti Ukrajiny. Nastal čas to změnit. Černobyl je jedinečné místo na planetě, kde se po obrovské katastrofě způsobené člověkem opět zrodila příroda. Musíme toto místo ukázat světu, vědcům, ekologům, historikům a turistům,“ uvedl Zelenský.

Řídicí místnost čtvrtého reaktorového bloku jaderné elektrárny je osudovým místem, kde skupina sovětských inženýru v dubnu 1986 provedla bezpečností zkoušku, která skončila jadernou katastrofou.

Exploze reaktoru zabila nejméně 54 lidí a kontaminovala více než 200 tisíc kilometrů čtverečních evropského území. Radioaktivní spad nejvíce zasáhl Bělorusko, vítr ho ale donesl i do tehdejšího Československa. Sovětské úřady musely kvůli havárii evakuovat z okolí více než 300 tisíc lidí.

Ukrajinská vláda plány na zpřístupnění dosud zakázaných míst černobylské zóny oznámila letos v červenci. Dosud si turisté mohli prohlížet poničenou jadernou elektrárnu pouze zvenčí. Hojně však navštěvovali nedaleké město Pripjať, kde po překotné evakuaci 50 tisíc obyvatel zůstaly jen opuštěné budovy.

Jako první se do velína vybuchlého reaktoru na konci září podívali novináři, a to v rámci slavnostního otevření jednadvaceti nových turistických tras. Řídicí místnost se nachází pod ochranným sarkofágem, který zamezuje úniku radiace. V místnosti se nacházejí originální obrazovky a panely i ovládacími tlačítky.

Návštěvníci však mohou na velíně setrvat jen několik minut, aby nedošlo k vystavení nadměrnému radioaktivního záření. Odvážlivci si musí na obličej nasadit respirátory, obléknout přilby a speciální ochranný oblek.

Uvnitř reaktoru je podle listu The Independent stále 200 tun radioaktivního paliva. Po odchodu z velína čeká všechny důkladná kontrola a měření radiace.

Poničená jaderná elektrárna se stala v posledních měsících velmi vyhledávanou turistickou destinací, a to také díky seriálu Černobyl americké televizní stanice HBO. Zatímco loni sem zavítalo 72 tisíc lidí, letos do Černobylu přijelo jen do konce září už 87 tisíc návštěvníků.