Válka v Černém moři se vymkla kontrole. Střední mocnosti tlačí Putina k příměří

Se zatím nejkonkrétnějším návrhem na příměří v Černém moři přišla Indie. Mělo by zahrnovat ochranu infrastruktury, přepravu obilí a energetických surovin a zajištění bezpečné komerční plavby.
Návrh podle zdrojů listu Hindustan Times minulou sobotu během návštěvy Kyjeva přednesl indický ministr zahraničí Subrahmanjam Džaišankar. Indie údajně jedná i s Moskvou, její reakce prý zatím není známa, všechny tři země ale prý jsou v kontaktu.
Putin se domnívá, že Rusko má větší strategickou hloubku, jeho obyvatelstvo je povolnější a dokáže bolest snášet lépe a déle než Ukrajina.