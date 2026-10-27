Minulý týden dron u rumunských břehů zasáhl a potopil nákladní loď s ukrajinskými a ázerbájdžánskými námořníky. Nebyl to ojedinělý případ. Lodě u rumunského pobřeží se staly ruským terčem i na začátku října. Stále četnější údery hlásí i Bulharsko, které požádalo o pomoc NATO. Oba státy z úderů obviňují Rusko.
Na lodích převážně působí posádky ze zemí, jako jsou Sýrie, Egypt, či Benin, protože jsou „zoufalejší a ochotnější vzít takovou mzdu,“ uvedl generální tajemník Mezinárodní federace pracovníku v dopravě.