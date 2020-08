Dál na Západ, nebo raději za Rusy a Srby? Černohorci rozhodují ve volbách

Volební místnosti se otevřely v 7:00 a zavřou se ve 20:00 SELČ. V malé bývalé jugoslávské republice se 630 tisíci obyvateli má volební právo 540 tisíc voličů. Ti rozhodnou o rozdělení 81 poslaneckých mandátů a zároveň i o složení místních zastupitelstev.

Prognózy výsledků se očekávají už několik hodin po uzavření volebních místností, a to na základě výsledků z jednotlivých volebních okrsků i vlastních předpovědí stran.

Proti alianci Rozhodně pro Černou Horu, vedené stranou DPS současného prezidenta Djukanoviče, stojí skupina opozičních stran v čele s koalicí Demokratická fronta. Ta je pro posílení vztahů se sousedním Srbskem a s Ruskem. Její vůdci byli obviněni z přípravy násilného svržení Djukanoviče před minulými volbami v roce 2016.

Podle posledních předvolebních průzkumů by měla DPS vyhrát, a to se ziskem zhruba 35 procent hlasů. To by zřejmě na vládu bez partnerů nestačilo.



Djukanović vede nynější Černou Horu od roku 1990. Pod jeho vedením země v roce 2006 vystoupila ze společného státního svazku se Srbskem a v roce 2017 vstoupila do NATO. Djukanović je stoupencem upevňování vztahů se Západem, kritici však prezidenta obviňují z korupce a ze zapletení do organizované kriminality.



Volby se konají také na pozadí sporu ohledně zákona o náboženských svobodách, který Černá Hora schválila na konci loňského roku. Kritici jej označují za snahu „ukrást“ majetek srbské pravoslavné církvi, k níž se hlásí většina obyvatelstva.