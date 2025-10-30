„Zabij Turka! Turci ven!“ Černou Horou cloumají demonstrace, vše spustila bitka

„Nelíbí se mi to,“ říká místní občanka Nada. „V Černé Hoře je každý vítán. Jsme multietnický, rovnostářský a řekla bych, že i občanský stát, a to musíme zachovat,“ dodává žena pro Rádio Svobodná Evropa (RFE/RL). Současnou atmosféru v zemi rozdmýchala bitka z noci na neděli. Pětadvacetiletý Černohorec M. J. si v podgorické čtvrti Zabjelo se skupinou Turků nejdřív vyměnil pár nadávek.
U slov však nezůstalo, muži vytáhli nůž a pobodali ho. Zranění M. J. nebyla podle dostupných informací tak vážná, aby ho ohrožovala na životě, v malé balkánské zemi však spustila lavinu. Naštvaní obyvatelé metropole začali demolovat turecké restaurace a kebabárny, zapalovat auta s tureckou poznávací značkou. Několik tureckých občanů se také před rozzuřeným davem muselo zabarikádovat v kasinu.
Na demonstracích Černohorci volali nejen „Turci ven!“ nebo „Zaveďte vízový režim“, ale i „Zabij Turka!“. Policejní jednotky zabránily části davu v přístupu k objektům, kde se lidé této národnosti nacházeli. Několik aut v neděli večer hlídkovalo před tureckým velvyslanectvím v Podgorici. Turecké obchody však lidé ničili i v dalších černohorských městech, píše portál Balkan Insight.
„V souvislosti s aktuálním děním vyzýváme občany, aby zůstali důstojní, nepodléhali emocím ani výzvám k lynči,“ snažila se policie uklidnit situaci. S apelem ke klidu a zdrženlivosti vystoupil také prezident Jakov Milatović. Útok v Podgorici odsoudil a vyjádřil podporu zraněnému, zároveň však odmítl princip kolektivní viny, nenávistné projevy, nezodpovědná vyjádření veřejných činitelů i jakékoli formy vyhrožování.
Za nenávistné projevy a vyhrožování fyzickým násilím vůči tureckým občanům policisté zadrželi osm lidí. K nenávisti ovšem přispěl i prosrbský a proruský poslanec Milan Knežević, když prohlásil, že v Černé Hoře, zemi s celkem 620 tisíc obyvateli, žije podle jeho informací až 110 tisíc Turků.
To se však ani zdaleka neblíží realitě. Černohorské ministerstvo vnitra proto informaci ihned popřelo s tím, že v zemi pobývá zhruba 100 tisíc cizinců, přičemž Turků je 13 400. Nejvíce je občanů Srbska a Ruska, dohromady asi 50 tisíc.
|
Pomůžeme vám. Pavel povzbudil Černou Horu k reformám nutným do EU
A protože jsme na Balkáně, kde všechno souvisí se vším, objevilo se i podezření, že protiturecké protesty pomohl rozdmýchat srbský prezident Aleksandar Vučić, který se tak Turecku mstí za to, že nedávno dodalo drony Kosovu. Vučić nicméně vzkázal, že o demonstracích v sousední zemi ani nevěděl a že by si už někteří Černohorci „měli vymyslet novou agendu, protože nemají co jiného nabídnout než nenávist vůči čemukoliv srbskému“.
Co se týká samotné bitky, policisté zatkli dva podezřelé – Turka a Ázerbájdžánce – a dalších pětačtyřicet tureckých a ázerbájdžánských občanů, kterým chyběly patřičné dokumenty o povolení k pobytu v Černé Hoře. Sedm lidí dostalo pokutu, osm pak bylo vyhoštěno.
Černá Hora usiluje o členství v Evropské unii a Evropská komise ji opakovaně upozorňovala, že s Unií musí sladit svou vízovou politiku. Turci dnes pro vstup do zemí EU potřebují víza. Do Černé Hory už nyní také.
„Zítra ve zrychleném řízení přijmeme rozhodnutí o dočasném zrušení bezvízového režimu pro občany Turecka,“ napsal v neděli pozdě večer černohorský premiér Milojko Spajić s tím, že země zahájí intenzivní rozhovory s Ankarou s cílem zachovat dobré bilaterální vztahy.
Vláda také oznámila, že nutnost víz zavádí s cílem „ochránit veřejný pořádek a bezpečí všech občanů“. Platit začala ve čtvrtek. Jedna z opozičních stran krok kritizovala – podle ní tím totiž kabinet, v němž sedí i několik prosrbských stran, uplatňuje princip kolektivní viny. Lidskoprávní organizace kritizují možné dopady kroku a upozorňují, že Ázerbájdžán, kterého se původní bitka také týká, se žádných restrikcí nedočkal.
|
Idyla v Turecku? Už ani ne, Rusové se stěhují do Černé Hory, Srbska i Argentiny
Turecký ministr zahraničí Hakan Fidan si pak volal jak s premiérem Spajičem, tak šéfem diplomacie Ervinem Ibrahimovičem. Ankara prý očekává, že černohorské úřady přijmou nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti a práv tureckých občanů. Vzhledem k tomu, že je silně závislá na cestovním ruchu, Černá Hora k vízům skutečně poté zaujala smířlivější postoj.
„Černá Hora plně zohledňuje zájmy a postavení přibližně 14 tisíc občanů Turecké republiky, kteří se nacházejí na jejím území, a přijme veškerá nezbytná opatření, aby byl jejich pobyt bezproblémový a v souladu se zákonem,“ uvedla vláda. Pro všechny turecké občany, kteří chtějí přijet nebo jen projet na cestě jinam, prý zavede zrychlený postup vydávání víz, aby byly případné potíže co nejmenší.
Podle agentury Reuters si černohorští úředníci všímají, že v zemi přibývá tureckých občanů, kteří si tam zakládají podniky nebo hledají práci – s očekáváním, že tato země brzy vstoupí do EU. Ministerstvo vnitra už proto údajně plánuje přísnější pravidla pro podnikající cizince.
Demonstrace nicméně neuklidnilo ani požadované omezení bezvízového styku. Po té úterní policie zadržela jedenáct lidí včetně devíti nezletilých, kteří se k protestu chtěli přidat. Policisté u nich našli světlice, masky i marihuanu. „Každá forma násilí by se měla odsoudit,“ řekl RFE/RL Černhorec Jovo. „Je však na vládě, aby co nejdříve změnila svou imigrační politiku, protože je tu příliš mnoho migrantů. Bezpečnostní situace se opravdu zhoršila a upřímně řečeno, už se necítím bezpečně a pohodlně.“