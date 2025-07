Nový zákon, který se do praxe dostane už v září, bude postihovat i využívání VPN. Extremistický obsah je „cokoli, co příslušné soudy umístí na vládou spravovaný seznam“. Jako příklad lze uvést materiály o LGBTQ+, teroristické organizaci al-Káida či nacistickou tematiku.

Až dosud přitom zákony samotné vyhledávání podobného obsahu nepostihovaly, trestné bylo jeho sdílení a výroba. Přitvrzení si kremelské špičky omlouvají nekončící válkou s Ukrajinou. „Během boje je cenzura ospravedlnitelná,“ shodují se. Pokuta za vyhledávání se bude pohybovat v přepočtu okolo 1400 korun, propagace nástrojů jako VPN pak spadá do přísnější kategorie, jednotlivec za prohřešek zaplatí 53 tisíc korun, firmy dokonce 270 tisíc.

„Pokuty ukládané za vyhledávání extremistických materiálů jsou v této legislativě sice malé, ale mohou být do budoucna důvodem k zadržení, nátlaku či záminkou k odvedení na policejní stanici,“ uvedl pro list The Washington Post Sarkis Darbinjan, internetový aktivista, kterého ruské úřady označily za zahraničního agenta. „Nejvíce se obávám, že v další novele zákona se pokuty změní v trestní řízení,“ dodává.

Střelba do vlastní cenzorské nohy?

Senátor Arťom Šejkin, jeden z autorů legislativy, se snaží veřejnost uklidnit. „Čtení a skrolování nebude považováno za překročení zákona. Naším hlavním cílem je regulovat spíše poskytovatele, rozhodně ne plošné trestání uživatelů,“ tvrdí. Trestní odpovědnost podle něj lidem hrozí pouze v případech, že prokazatelně a cíleně hledají obsah uvedený na vládním seznamu. Jak přesně bude kontrola fungovat, však nevysvětlil.

Zákon paradoxně může ztížit práci prokremelským internetovým pěšákům. Dobrým příkladem je takzvaná Liga za bezpečný internet vedená Jekatěrinou Mizulinovou, která na webu monitoruje a nahlašuje protivládní aktivity. Mizulinová uvedla, že podle nové legislativy by teoreticky její organizace při své práci porušovala zákon.

„Tím, že otevřeme potenciálně závadnou stránku, kterou ale máme monitorovat, porušíme regule. Tudíž pak nebudeme moci přesouvat data z extremistických webů do databáze ministerstva vnitra. Paradoxně by nás tedy mohli zakázat za to, že monitorujeme extremistický obsah,“ míní. Je však téměř jisté, že provládní organizace dostanou ze zákona výjimku.

Složitá cesta k ruské sim kartě

Nejde o jediné přitvrzení v kontrole ruského internetu v poslední době. Na počátku července úřady pohrozily postupným vypnutím mobilního spojení cizincům, kteří ke svým SIM kartám nedoplní biometrické údaje. Na ruské občany se podobná povinnost zatím nevztahuje. Cílem této změny je zpřísnit kontrolu nad nově příchozími cizinci, uvedla agentura DPA a připomněla, že Rusko nedávno zpřísnilo pravidla pro vstup takzvaných gastarbeiterů ze středoasijských zemí.

Možnost získat v Rusku SIM kartu je pro cizince těžší od začátku tohoto roku. Pro tyto účely si musí zřídit účet na státem provozovaném portálu Gosuslugi, požádat o číslo důchodového pojištění a nechat si zaznamenat biometrické údaje s fotografií a hlasem. Musí také poskytnout identifikační číslo (takzvané IMEI) mobilního telefonu, v němž má být sim karta používána.

Od zahájení plošné války proti Ukrajině před více než třemi lety se v Rusku výrazně zvýšila státní kontrola a cenzura. Řada internetových stránek, včetně webů západních a nezávislých médií, byla zablokována. U mnoha online platforem, jako je YouTube, byla omezena rychlost, v některých případech do té míry, že jsou bez použití VPN prakticky nepoužitelné. Stále častěji jsou však blokováni také poskytovatelé VPN služeb.