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Cena Václava Havla putuje do Íránu. Sotudíová bojuje proti popravám a za ženy

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  14:03

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Íránská právnička Nasrín Sotudíová (na plakátu, 31. května 2019) | foto: Profimedia.cz

Laureátkou letošní Ceny Václava Havla je íránská právnička Nasrín Sotudíová. Oznámila to Rada Evropy, jejíž Parlamentní shromáždění je garantem ocenění. Advokátka a nositelka Sacharovovy ceny za svobodné myšlení se specializuje na lidská práva. Dalšími finalistkami ceny byly íránsko-americká novinářka Masíh Alínežádová a maďarská právnička Márta Pardaviová.

Sotudíová bojuje proti trestu smrti a povinnému zahalování žen. Coby právnička zastupovala aktivisty, novináře, příslušníky menšin i děti, kterým hrozila poprava, „a to navzdory opakovanému zatýkání, dlouhým trestům vězení a značnému osobnímu riziku“, uvedla instituce se sídlem ve Štrasburku.

Sotudíová se stala první Íránkou, která tuto cenu získala, ale už v roce 2012 obdržela Sacharovovu cenu za svobodu myšlení udělovanou Evropským parlamentem.

„V okamžicích, jako je tento, vzpomínáme na naše minulé zápasy, na naše společné ideály i na lidi, kteří nás po celém světě podporují. Znovu se propojujeme se svými společnými nadějemi a říkáme si: jednoho dne se naplní. Jednoho dne slunce svobody zazáří i nad naší zemí,“ řekla třiašedesátiletá právnička ve videoposelství z Teheránu.

Íránská bojovnice za lidská práva Sotudíová je znovu ve vězení

Letos v dubnu byla znovu zatčena a v květnu propuštěna na kauci, nadále ale přetrvávají obavy o její bezpečnost i širší potlačování nezávislých právníků a obránců lidských práv v Íránu.

Podle organizací pro lidská práva byly v Íránu od zahájení americko-izraelské ofenzivy proti Islámské republice 28. února zatčeny tisíce lidí. Teherán rovněž přiznal více než tři tisíce úmrtí během lednových protestů proti íránské vládě, avšak násilnosti připsal „teroristickým činům“ organizovaným Spojenými státy a Izraelem.

Cena Václava Havla za lidská práva, založená v roce 2013, vyzdvihuje mimořádný počin v ochraně lidských práv v Evropě i mimo ni. Je spojená s odměnou 60 tisíc eur (zhruba 1,5 milionu korun). Loni cenu získal ukrajinský novinář Maksym Butkevyč, vězněný v Rusku.

Cenu Václava Havla dostala Maryja Kalesnikavová, je symbolem odporu Bělorusů

Cenu pojmenovanou po někdejším disidentovi, dramatikovi a československém a českém prezidentovi spoluorganizují Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a Nadace Charty 77. Rada Evropy, která jména laureátů ocenění oznamuje, na kontinentu dohlíží na dodržování lidských práv.

Na spolupořádání ceny se v minulosti podílela i Knihovna Václava Havla. Její spoluzakladatelka Dagmar Havlová ale v červnu odvolala souhlas k užívání Havlova jména knihovnou, která se kvůli tomu přestala podílet i na organizaci ceny. Knihovna Václava Havla se na začátku září přejmenovala na 1. prezidentskou knihovnu.

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