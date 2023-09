Masakr primátů v Kamerunu. Celníci ve Francii zabavili stovky opičích lebek

Stovky opičích lebek ukrytých v poštovních zásilkách většinou pocházejících z Kamerunu objevili během sedmi měsíců kontrol francouzští celníci. Lebky, jejichž hodnotu odhadují experti od stovek až do tisícovky eur (až 24 000 korun), měly doputovat většinou do Spojených států ke sběratelům či do loveckých sdružení, napsala agentura AFP. Místo toho je úřady předaly do francouzského muzea přírodní historie v Aix-en-Provence.