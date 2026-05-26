Celníci nález učinili při kontrole v přístavu Porto Torres na severu Sardinie, kde se turistka po dovolené chystala nastoupit na trajekt směřující do jihofrancouzského Toulonu. Jemný písek a bílé kamínky pocházely podle vyšetřovatelů z pláže Le Saline u Stintina na severozápadním cípu ostrova.
Krádeže písku a oblázků, zejména ze strany turistů, jsou na Sardinii velkým problémem. Mušle i písek si návštěvníci odnášejí jako suvenýry, čímž podle agentury poškozují životní prostředí. Vysoké pokuty tomu proto mají zabránit.
„Ačkoli se odnášení písku z pláží může zdát neškodné, pro křehký pobřežní ekosystém ostrova je smrtelné,“ zdůraznily úřady, které během léta na nejznámějších plážích zpřísňují kontroly.