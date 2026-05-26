Ze Sardinie si chtěla odvézt kus pláže. Celníci jí zabavili 40 kilo písku a mušlí

Autor: ,
  7:00
U francouzské turistky odjíždějící ze Sardinie objevili celníci přibližně 40 kilogramů písku, oblázků a mušlí. Zatímco nález bude v nejbližších dnech vrácen na pláž, devětašedesátileté ženě hrozí pokuta od 500 do 3000 eur (zhruba 12 až 72 tisíc korun), napsala s odvoláním na italské celní úřady agentura APA. Odnášení písku, oblázků a mušlí z pláží zakazuje zákon z roku 2017.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Celníci nález učinili při kontrole v přístavu Porto Torres na severu Sardinie, kde se turistka po dovolené chystala nastoupit na trajekt směřující do jihofrancouzského Toulonu. Jemný písek a bílé kamínky pocházely podle vyšetřovatelů z pláže Le Saline u Stintina na severozápadním cípu ostrova.

Sicilské město opět láká příchozí. Nabízí dvanáct domů za tři eura

Krádeže písku a oblázků, zejména ze strany turistů, jsou na Sardinii velkým problémem. Mušle i písek si návštěvníci odnášejí jako suvenýry, čímž podle agentury poškozují životní prostředí. Vysoké pokuty tomu proto mají zabránit.

„Ačkoli se odnášení písku z pláží může zdát neškodné, pro křehký pobřežní ekosystém ostrova je smrtelné,“ zdůraznily úřady, které během léta na nejznámějších plážích zpřísňují kontroly.

Ze Sardinie si chtěla odvézt kus pláže. Celníci jí zabavili 40 kilo písku a mušlí

