Čeká nás spolupráce na jaderném odstrašování, oznámil Macron v Polsku

Macron v pondělí jednal s polským premiérem Donaldem Tuskem v severopolském Gdaňsku zejména o spolupráci v obraně a bezpečnosti.
„Mezi záležitosti, které samozřejmě zvážíme, patří výměna informací, společná cvičení a možná i rozmístění,“ řekl Macron na společné tiskové konferenci s Tuskem s odkazem na program pokročilého jaderného odstrašení.
Ten Macron oznámil na začátku března a Polsko se na něm chce spolu s dalšími evropskými zeměmi podílet. Varšava v minulosti projevovala zájem o rozmístění amerických jaderných zbraní na polském území, pozitivní odpovědi se však nedočkala.
Babiš chce ČR pod Macronův jaderný deštník. Řešíme to, potvrdil Macinka
Macron také vyzval k deeskalaci napětí v Hormuzském průlivu. Írán tuto klíčovou námořní trasu pro přepravu ropy a zemního plynu o víkendu krátce otevřel a poté zase uzavřel v reakci na pokračující blokádu íránských přístavů a lodí ze strany Spojených států. „Náš postoj se nemění. Musíme věci řešit diplomatickou cestou. Všichni se musí uklidnit,“ řekl Macron novinářům.
Tusk na tiskové konferenci podle polské agentury PAP uvedl, že Polsko ani Francie si nedělají iluze a vědí, že svět se změnil a Evropa potřebuje být nanejvýš jednotná, aby dokázala čelit novým výzvám.
Premiér jmenoval několik klíčových oblastí, kde může Evropa postupovat společně, včetně vojenské pomoci Ukrajině, obrany, kyberbezpečnosti a rozvoje umělé inteligence. Varšava a Paříž jsou podle něj zajedno, že v současné geopolitické situaci je nezbytné posílit evropskou suverenitu.
KOMENTÁŘ: Francouzský jaderný deštník pro Evropu? Realita je složitější
„Evropa musí věřit ve svou vlastní sílu a schopnosti,“ prohlásil Tusk. „Pokud se o svou bezpečnost nepostaráme sami, nikdo jiný to za nás neudělá,“ dodal před novináři.
Macron přicestoval do Gdaňsku na první polsko-francouzský mezivládní summit, který se koná v den polsko-francouzského přátelství, uvedla PAP a připomněla, že pondělní schůzka byla prvním summitem na nejvyšší úrovni od podpisu smlouvy o přátelství a posílené spolupráci loni v květnu ve francouzském Nancy. Macron zde prohlásil, že vztahy obou zemí dosáhly „historické úrovně“.
Klíčovým tématem jednání vládních delegací bylo rozvíjející se strategické partnerství v oblasti jaderné energetiky, píše PAP. Macron oznámil, že Francie nabídne Polsku komplexní řešení v oblasti výzkumu, průmyslové spolupráce, odborných znalostí i bezpečnostních protokolů. Tusk řekl, že Polsko má blízko k finálnímu rozhodnutí o umístění druhého jaderného zařízení v zemi.