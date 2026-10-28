Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Poražený vítěz. Izraelské volby byly referendem o Netanjahuovi, říká politolog

Jan Hron
  18:56

Fotogalerie44 Premium

Volební plakát Demokratů, na kterém je jejich předseda Jair Golan (vlevo) a izraelský premiér Benjamin Netanjahu (vpravo). Slogan říká: „Od korupce k vedení.“ (19. října 2026) | foto: ČTK

Izraelci vnímali volby nikoliv jako běžný politický souboj, ale jako hlasování o směřování země. Byly v zásadě referendem o izraelském premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, což mimo jiné vyburcovalo i arabské voliče. Premiér sice může vystupovat jako vítěz voleb, fakticky ale jeho blok oslabil, říká v rozhovoru pro iDNES.cz odborník na Izrael, politolog Marek Čejka.

Izraelská politická scéna je známá svou roztříštěností. Jsou tudíž výsledky voleb překvapivé?
Samotná roztříštěnost izraelské politiky překvapivá není. Izraelská společnost je od svých počátků vysoce fragmentována nábožensky, kulturně, sociálně. A tyto tendence se spíše prohlubují. Ani výsledky voleb až tak překvapivé nejsou. Očekával se politický pat, kdy ani jeden z hlavních dvou bloků, vládní a opoziční, nebude schopen sám o sobě sestavit vládu, a zdá se, že přesně k tomu došlo (v době tohoto rozhovoru je sečteno 85 % hlasů).

Nemyslím si, že by případná vláda opozice vedla k zásadnímu obratu ve vztahu k Palestincům. V některých ohledech by mohla dokonce volit ještě tvrdší vojenské postupy.

Vyzkoušejte siPremium za 19 Kč/měsíc

S reklamou Bez reklam

Měsíční

19
99 Kč
Předplatit
Platí na prvních 5 měsíců pouze pro nové předplatitele

Roční

989
Předplatit
Ušetříte 17 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Slapy se mění v pustinu. Obnažené břehy odkryly množství odpadu i vraky aut

Vodní nádrž Slapy - Zrůbek, Vestec. Místy je už tak málo vody, že se dá...

Hladina Slapské přehrady ustoupila tak, že ji na některých místech lze přebrodit. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla o desítky metrů a odkryla tak nejen obrovské množství vzácných škeblí,...

Státní vyznamenání 2026: tato jména doporučili politici a sází se na ně

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních...

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních vyznamenání. Komu letos prezident Petr Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua...

Kimova sestra chřestí zbraněmi. Spekulace, že vůdce zemřel, neustávají

Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, na frontové...

Severní Korea rozmístí nové palební jednotky. Oznámila to dnes podle státních médií Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, který se delší dobu neukázal na veřejnosti a o...

Tohle jste přehnali. Tisíce lidí bouřily v Praze za poplatky ČT a ČRo, bude Letná

Tisíce lidí demonstrovaly na pražském Staroměstském náměstí proti zrušení...

Tisíce lidí se shromáždily na pražském Staroměstském náměstí, aby protestovaly proti vládnímu záměru zrušit televizní a rozhlasové poplatky. „Máme toho dost“ či „svobodu“ skandovaly davy. Demonstraci...

Kamion vjel v noci do zákazu a zničil nově položenou dlažbu na náměstí

Polský kamion se motal na nově zrekonstruovaném Náměstí ve Velkém Meziříčí....

Neuvěřitelné manévry předvedl řidič polského kamionu v noci na úterý v centru Velkého Meziříčí. Projel zákaz vjezdu a uprostřed Náměstí opakovaně couval a otáčel se, přičemž poškodil čerstvě...

Netanjahuův Likud obvinil Araby, že ukradli volby. Ti nabídli podporu opozici

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve volební místnosti během parlamentních...

Strana Likud izraelského premiéra Benjamina Netanjahua obvinila politické strany izraelských Arabů, že ukradly parlamentní volby. Podle předběžných výsledků úterního hlasování nezíská ve 120členném...

28. října 2026  18:50,  aktualizováno  19:24

Bolsonaro po prohraných volbách uprchl do USA. Je to slušný člověk, řekl Trump

Poražený kandidát na brazilského prezidenta, senátor Flávio Bolsonaro, přistál...

Poražený kandidát na brazilského prezidenta, senátor Flávio Bolsonaro, přistál dnes s manželkou a dcerami na letišti v Miami na Floridě. Informovaly o tom světové tiskové agentury s odvoláním na své...

28. října 2026  6:59,  aktualizováno  19:17

Jak vypadají nejvyšší státní vyznamenání. Jak se správně nosí, předvedl Václav Klaus

Nejvyšší české státní vyznamenání, Řád bílého lva

Nejvyšším státním vyznamenáním České republiky jsou dva řády a dvě medaile. Jak vypadají, komu jsou určeny a jak se vlastně správně nosí? Jako modelový příklad poslouží jediná fotka Václava Klause s...

28. října 2026  19:13

Poražený vítěz. Izraelské volby byly referendem o Netanjahuovi, říká politolog

Premium
Volební plakát Demokratů, na kterém je jejich předseda Jair Golan (vlevo) a...

Izraelci vnímali volby nikoliv jako běžný politický souboj, ale jako hlasování o směřování země. Byly v zásadě referendem o izraelském premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, což mimo jiné vyburcovalo i...

28. října 2026  18:56

Studenti v Brně vyhlásili výstražnou stávku, chtějí ji rozšířit po celém Česku

Vyjádřit podporu České televizi a Českému rozhlasu přišlo na náměstí Svobody v...

Studenti napříč Českem chystají na úterý 3. listopadu výstražnou stávku proti plánovanému zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Její vyhlášení oznámila ve středu na brněnském náměstí Svobody...

28. října 2026  14:25,  aktualizováno  18:46

EU chce zvýšit produkci paliv, trh s naftou může do příštího roku zůstat napjatý

ilustrační snímek

Světový trh s naftou by mohl zůstat napjatý až do značné části roku 2027, což by udržovalo ceny na vysoké úrovni. Uvedl to dnes v Bruselu eurokomisař pro energetiku Dan Jörgensen s odkazem na...

28. října 2026  18:38

Národní divadlo žádá Klempířovu demisi a burcuje celé Česko k stávkové pohotovosti

Lidé přišli podpořit ČT a ČRo na náměstí Míru v Plzni. (28. října 2026)

V rámci oslav vzniku republiky vyhlásili herci Národního divadla stávkovou pohotovost s požadavkem, aby ministr kultury Oto Klempíř odstoupil ze své funkce. Pokud to neučiní, chtějí přitvrdit. Na...

28. října 2026  16:12,  aktualizováno  18:26

Tragická srážka rychlovlaků ve Španělsku: 68 mrtvých. Nehodu způsobila chyba dispečinku

Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v...

Srážka dvou vysokorychlostních vlaků v centrálním Španělsku si vyžádala 68 obětí a 77 zraněných, z nichž 15 je ve vážném stavu. K nehodě došlo na klíčové trati spojující hlavní město Madrid s...

28. října 2026  9:53,  aktualizováno  18:15

EU couvá z nápadu von der Leyenové. Žádné přidružené členství pro Kanadu

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová (18. prosince 2025)

Členské státy EU upustily od myšlenky nabídnout Kanadě status "přidruženého člena" Evropské unie a místo toho se před historickým summitem EU-Kanada rozhodly pro mírnější formulaci slibující "stále...

28. října 2026  18:15

Klidně ať si stávkují až do voleb za tři roky, vzkázal Macinka hercům

Ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě Petr Macinka.

V rámci oslav vzniku republiky vyhlásili herci Národního divadla stávkovou pohotovost s požadavkem, aby ministr kultury Oto Klempíř odstoupil ze své funkce. Pokud to neučiní, chtějí přitvrdit. Do...

28. října 2026  17:20,  aktualizováno  18:01

Sloužil Británii i KGB. Uplynulo 60 let od útěku známého agenta z vězení

Dvojitý agent George Blake. Někdejší britský špion předával informace...

Už jako teenager působil v protinacistickém odboji, posléze se dal do služeb britské rozvědky, pro niž pracoval i po válce, současně ale předával informace i sovětské KGB. Dvojí agent George Blake...

28. října 2026  17:30

Španělská tragédie rezonuje i v Česku. Pátrá se po jednom člověku

Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v...

Při srážce dvou vysokorychlostních vlaků v centrálním Španělsku zemřelo 68 lidí a desítky dalších se zranily. Mezi cestujícími mohl být také jeden Čech, po kterém začali pátrat jeho blízcí. Neštěstí...

28. října 2026  16:52,  aktualizováno  17:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.