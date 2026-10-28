Izraelská politická scéna je známá svou roztříštěností. Jsou tudíž výsledky voleb překvapivé?
Samotná roztříštěnost izraelské politiky překvapivá není. Izraelská společnost je od svých počátků vysoce fragmentována nábožensky, kulturně, sociálně. A tyto tendence se spíše prohlubují. Ani výsledky voleb až tak překvapivé nejsou. Očekával se politický pat, kdy ani jeden z hlavních dvou bloků, vládní a opoziční, nebude schopen sám o sobě sestavit vládu, a zdá se, že přesně k tomu došlo (v době tohoto rozhovoru je sečteno 85 % hlasů).
Nemyslím si, že by případná vláda opozice vedla k zásadnímu obratu ve vztahu k Palestincům. V některých ohledech by mohla dokonce volit ještě tvrdší vojenské postupy.