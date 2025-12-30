Giménezová se stala slavnou poté, co se pokusila restaurovat více než stoleté dílo Ecce Homo (Ejhle člověk) od španělského malíře Eliase Garcíi Martíneze.
„Byla to velká milovnice malířství už od mládí,“ uvedl starosta Arilla a připomněl, že Giménezová se před 13 lety rozhodla zachránit drolící se fresku s nejlepšími úmysly. Výsledek její nepovedené snahy, přezdívaný „Opičí Kristus“, se však rychle stal internetovým hitem a učinil z malého města turistickou atrakci.
Zatímco města Borja před zveřejněním jejího výtvoru navštěvovalo ročně asi 5 000 turistů, v roce 2013 do městečka dorazilo přes 40 tisíc návštěvníků. Díky vstupnému za prohlídku fresky se dokonce podařilo vybrat více než 50 tisíc eur (přes 1,2 milionu korun) na charitu. Podle tamních úředníků město dosud každý rok navštěvuje mezi 15 tisíci a 20 tisíci turisty, kteří si přicházejí slavnou fresku vystavenou v místním kostele prohlédnout.
Freska Ecce Homo zdobí kostel Sanctuario de Misericordia již od 19. století. Giménezová po kritice veřejnosti uvedla, že měla k záchraně díla svolení místního faráře a že každý návštěvník kostela mohl vidět, jak originál přemalovává. Po počáteční kritice se Giménezová, podporovaná místními obyvateli i lidmi z celého světa, věnovala vlastní tvorbě a uspořádala výstavu 28 svých obrazů.