Nesmírná úleva, napsal Macron. Írán pustil po letech dva Francouze, uvěznil však další

„Nesmírná úleva!“ napsal Macron. Poznamenal, že jejich propuštění a odjezd na velvyslanectví považuje za první krok. „Pokračuje dialog vyjednat jim co nejrychlejší návrat do Francie,“ dodal.
Írán před měsícem informoval, že odsoudil mimo jiné kvůli špionáži dva Francouze. Jejich identitu, kterou Teherán nesdělil, následně zveřejnila francouzská diplomacie.
První odsouzený dostal tresty vězení ve výši šesti let za špionáž ve prospěch Francie, pěti let za spiknutí s cílem narušení národní bezpečnosti a 20 let za napomáhání izraelským tajným službám. Druhý obžalovaný dostal trest ve výši deseti let, pěti let a 17 let, a to za stejné činy.
Íránský soud poslal do vězení oba Francouze navzdory dřívějším náznakům, že Paříž a Teherán postoupily v rozhovorech, které by mohly vést k jejich propuštění.
Na počátku října navíc íránská justice zprostila obžaloby Lennarta Monterlose, který má francouzské a německé občanství a který islámskou republikou projížděl na kole. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí tehdy zároveň naznačil, že svobody se dočkají i Kohlerová a Paris.
V Íránu jsou podle dostupných informací ve vězení dvě desítky Evropanů. Západní představitelé a lidskoprávní organizace dlouhodobě obviňují íránský režim, že neoprávněně zadržuje cizince kvůli tomu, aby vyjednávání o jejich propuštění využil k osvobození Íránců vězněných v zahraničí či k uvolnění fondů zadržovaných v zahraničních bankách kvůli mezinárodním sankcím proti Teheránu.