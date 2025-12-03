Zničili jsme skupinu českých žoldáků, tvrdí Rusové. Propaganda, reaguje ministerstvo

Ruské ozbrojené síly tvrdí, že zničily skupiny vojáků z České republiky a Polska v Sumské oblasti. Informaci zveřejnila ruská státní agentura TASS. České ministerstvo zahraničních věcí se vyjádřilo s tím, že ruskou propagandu odmítá komentovat.
„Skupina zahraničních žoldáků ze 47. samostatné mechanizované brigády ukrajinských ozbrojených sil byla zničena při přesném leteckém úderu v Sumské oblasti. Čeští a polští žoldáci byli zabiti,“ citovala agentura ruské zdroje.

České ministerstvo zahraničí se k pravdivosti informace nevyjádřilo. „Ruskou propagandu nebudeme komentovat,“ uvedla pro iDNES.cz Mariana Wernerová z tiskového oddělení ministerstva.

V bojích na Ukrajině zahynul mladý Čech, padl u Izjumu

První Čech při bojích s ruskou armádou zemřel v Donbasu v červnu 2022. Předloni v březnu padl druhý dobrovolník. O dva měsíce později zemřel zakladatel Projektu Phoenix, český medik, který byl vážně zraněn po zásahu šrapnelem na Donbase a poté převezen do pražské Ústřední vojenské nemocnice.

Loni v únoru Česko přišlo o dalšího dobrovolníka, který bojoval na ukrajinské straně, a to u města Avdijivka. Informoval o tom účet Vozím drony na Ukrajinu. Před několika dny padli další dva Češi, sedmadvacetiletý muž u Izjumu v Charkovské oblasti a šestačtyřicetiletý muž původem z Moravskoslezského kraje, který na Ukrajině žil. Šlo tak o šestého padlého z řad českých dobrovolníků.

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti) a Andrej Babiš...

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi Andreji Babišovi QR kód, po jehož načtení by podle něj Babiš mohl vrátit státu miliardy za neoprávněné...

Kauza Stoka je u soudu opět na začátku, původně odsouzení chtějí dohodu o vině

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Hlavní...

Brněnský krajský soud začal znovu projednávat korupční kauzu Stoka. Po zrušení původního verdiktu Vrchním soudem v Olomouci se případ vrátil po více než pěti a půl letech na začátek. Hlavním...

3. prosince 2025  9:04,  aktualizováno  9:43

Jméno ministryně Šimkovičové už nevyřknete, nakázal soud exšéfovi divadla

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová (15. května 2025)

Ze slovenské ministryně kultury Martiny Šimkovičové se po vzoru Voldemorta z Harryho Pottera stala „ta, jejíž jméno se nesmí vyslovit“. Alespoň pro bývalého ředitele slovenského Národního divadla...

3. prosince 2025  9:42

Odpykával si devítiletý trest za pokus o vraždu. Ústavní soud rozsudek zrušil

Ústavní soud

Ústavní soud (ÚS) zrušil rozsudek nad cizincem, jenž si odpykává devítiletý trest za pokus o vraždu na ubytovně v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. V roce 2023 pobodal jiného muže při vzájemné...

3. prosince 2025  9:41

Airbus snížil cíl dodávek na letošní rok. Může za to nově zjištěná výrobní vada

Airbus A320 v hangáru JOB AIR Technic

Evropský výrobce letadel Airbus snížil letošní cíl dodávek komerčních letadel z přibližně 820 zhruba na 790. Na vině je výrobní vada kovových trupových panelů, která zpozdila či pozastavila část...

3. prosince 2025  9:39

Stoupenci Palestiny zpustošili redakci. Reakce z OSN pobouřila i premiérku

Skupina propalestinských protestujících vnikla do turínského deníka La Stampa,...

Do redakce italského deníku La Stampa v Turíně minulý pátek vtrhla skupina propalestinských demonstrantů, která následně posprejovala zdi redakce a zničila tamější vybavení. Na incident reagovala i...

3. prosince 2025  9:27

Město žaluje potravinářské giganty. Z devastace zdraví viní Nestlé či Coca-Colu

Před 110 lety došlo k patentu na láhev Coca-Coly jak ji známe dnes.

Zástupci San Francisca tvrdí, že jde o první žalobu svého druhu. Podali ji na ji na velké potravinářské firmy vyrábějící vysoce zpracované potraviny, které podle zdravotnických expertů v posledních...

3. prosince 2025  9:13

Martin Cihlář, moderátor Evropy 2

Martin Cihlář

Martin Cihlář je moderátor a zvukový technik rozhlasové stanice Evropa 2, který zaskakuje za Leoše Mareše v ranní show.

3. prosince 2025  8:45

3. prosince 2025  8:40

Při požáru fritézy ve firmě se zranily dvě kuchařky, škoda je pět milionů

Následky požáru fritézy ve firemní kuchyni v Mohelnici na Šumpersku. (3....

Hasiči ve středu ráno likvidovali požár v kuchyni jedné z firem v průmyslovém areálu v Mohelnici na Šumpersku. Zranily se dvě kuchařky, které se snažily hořící fritézu uhasit ještě před příjezdem...

3. prosince 2025  7:57

Pozůstatky, které Hamás předal Izraeli, nepatří podle forenzní analýzy rukojmím

Příslušníci Hamásu pátrají v Pásmu Gazy po tělech izraelských rukojmích. (28....

Pozůstatky předané Izraeli v úterý z Pásma Gazy nepatří rukojmím. Ve středu to uvedl úřad izraelského premiéra na základě výsledků forenzní analýzy. Izrael stále čeká na předání těl dvou mrtvých...

3. prosince 2025  7:51

Mýval v obchodě rozbil a rozházel lahve s alkoholem. Našli ho, jak opici vyspává na toaletě

Do obchodu s alkoholem v americké Virginii vtrhl mýval, který rozbil několik...

Do prodejny s alkoholickými nápoji v americkém státu Virginie se minulý víkend vloupal mýval severní, který mezi regály napáchal spoušť a pak v opojení usnul na toaletě.

3. prosince 2025  7:10

