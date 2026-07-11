Při sporu českých návštěvníků festivalu v Německu skončili zraněni místní policisté

Policisté na místo přijeli kvůli nahlášenému útoku na dívku. Na místě zjistili, že 45letá žena udeřila do obličeje 20letou dívku, které způsobila lehká zranění.
Situace se ale rychle vyhrotila, když jistý 20letý muž, který patřil ke starší ženě, odmítl uposlechnout pokyny policie. Z místa se pokusil odjet a spor následně skončil rvačkou.
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Šílenství před policejní služebnou. Pár se dobýval dovnitř, sousedé na ně útočili
Policisté, kteří utrpěli lehčí zranění včetně krvácející rány na ruce, muže kladoucího značný odpor nakonec srazili k zemi a zadrželi.
Starší žena i muž nyní v Německu čelí vyšetřování. Portál všechny zúčastněné označil za české občany.