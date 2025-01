Čech zadržený ve středu kvůli vraždě Brita muže nezabil, píše španělský deník

22:30

Španělská policie prověřuje možnost, že Čech zadržený kvůli vraždě Brita na jihu Španělska v městečku Rojales (provincie Alicante) tohoto muže nezabil. Ve čtvrtek to napsal španělský deník El Periódico s odvoláním na své zdroje. Vrahem by mohl být jiný Brit, který mezitím uprchl do Thajska. Případ v pátek posoudí soudce, který rozhodne o vazbě českého občana, napsala agentura EFE.