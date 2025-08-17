Zraněný Čech přečkal dvě noci v Malé Fatře. Záchranáři ho našli vyčerpaného

Horští záchranáři spolu s policisty zahájili pátrací akci po turistovi v sobotu. Rodina se s ním nedokázala spojit od pátečního podvečera a muž se nevrátil ani na turistickou ubytovnu z plánované túry ze Zázrivé přes horu Velký Rozsutec do vesnice Párnica.
Do pátrání po turistovi se v první den akce kromě policistů, profesionálních a dobrovolných záchranářů zapojili také psovodi a operátoři dronů, kteří prozkoumali oblast, po které se hledaný mohl pohybovat. V sobotu ho ale nenašli.
Pátraní pokračovalo v neděli a odpoledne se nezvěstného podařilo najít v oblasti Lučivné. Ta leží na trase mezi Zázrivou a Párnicí.