Zraněný Čech přečkal dvě noci v Malé Fatře. Záchranáři ho našli vyčerpaného

  20:51
Dvě noci přečkal v pohoří Malá Fatra na Slovensku český turista, který se na túře zranil. V neděli ho našel pátrací tým. Pokračovat v postupu bránilo 66letému muži zranění kolene. Byl také vyčerpán, jiné zdravotní komplikace ale neměl. Po ošetření jej horští záchranáři na nosítkách transportovali k sanitce, která ho odvezla do nemocnice.
Zraněný Čech přečkal dvě noci v Malé Fatře. Záchranáři ho našli vyčerpaného. (17. srpna 2025) | foto: Horská záchranná služba

Horští záchranáři spolu s policisty zahájili pátrací akci po turistovi v sobotu. Rodina se s ním nedokázala spojit od pátečního podvečera a muž se nevrátil ani na turistickou ubytovnu z plánované túry ze Zázrivé přes horu Velký Rozsutec do vesnice Párnica.

Turistka v Malé Fatře zemřela po pádu do rokle, přihlížely tři malé děti

Do pátrání po turistovi se v první den akce kromě policistů, profesionálních a dobrovolných záchranářů zapojili také psovodi a operátoři dronů, kteří prozkoumali oblast, po které se hledaný mohl pohybovat. V sobotu ho ale nenašli.

Pátraní pokračovalo v neděli a odpoledne se nezvěstného podařilo najít v oblasti Lučivné. Ta leží na trase mezi Zázrivou a Párnicí.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

