Český lyžař po srážce v Rakousku skončil v nemocnici. Přepravit ho musel vrtulník

Z místa střetu byl český lyžař letecky transportován do nemocnice v Zamsu, odkud byl následně kvůli vážnosti stavu převezen na specializovanou kliniku v Innsbrucku.
Nizozemský lyžař byl nejprve přepraven k místnímu lékaři a následně do nemocnice v obci Zams. Podrobnosti o zraněních, která lyžaři utrpěli, policie nesdělila.
Lyžaři se srazili v pátek krátce po 13:00 středoevropského času v nadmořské výšce zhruba 2425 metrů na modré, tedy nenáročné sjezdovce. Policie vyzvala případné svědky srážky, aby kontaktovali policejní stanici v Ischglu.