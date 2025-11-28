Čech zažaloval o odškodné rakouského sedláka, kterému předtím ukradl auto

Autor: ,
  11:18
O krádež auta jistého sedláka se v Rakousku pokusil český recidivista. Vůz se Rakušanovi s pomocí kamaráda podařilo zachránit a zloděje přemoci, Čech ho později zažaloval o odškodné 7500 eur (181 tisíc korun) za zranění, která při tom údajně utrpěl.

Farmář stojící na poli. (9. května 2011) | foto: Profimedia.cz

Soud řízení pozastavil, neboť Čecha, který v Rakousku opakovaně kradl, mezitím vzaly do vazby české úřady kvůli jinému případu. „To, že měl ještě tolik drzosti, aby svou oběť zažaloval o odškodné, všechny překvapilo,“ uvedl sedlákův právní zástupce Bernhard Schuller.

Odškodnému za událost, která se stala loni v říjnu, se soud věnoval až teď. Podle NÖN v soudní síni panoval zmatek, neboť Čech se na slyšení nedostavil a jeho zástupce nevěděl, kde se přesně nachází.

Proč mi kradete prohnilou slámu, zlobí se farmář. Sebrali mu balík přímo z pole

Známo bylo jen to, že ho rakouské vězeňské úřady před několika dny vydaly do Česka, kde je ve vazbě. „Je nepravděpodobné, že se tu v dohledné době objeví,“ konstatoval soudce.

Soud řízení pozastavil s tím, že obnovit ho je možné nejdříve za tři měsíce, a to na žádost některé ze stran sporu. Soudce i tak nejprve přečetl Čechovu dřívější výpověď a vyslechl svědky i obžalovaného farmáře, jemuž se Čech pokusil auto ukrást.

Zemědělec jel pogratulovat příteli k jubileu

Sedlák z Dolních Rakous jel loni v říjnu za svým kamarádem, aby mu poblahopřál k narozeninám. Kvůli špatnému počasí se oba sešli ve stodole, odkud pak farmář uslyšel, že někdo nastartoval jeho auto.

Když s kamarádem vyběhli ven, viděli, že zloděj s vozem ujíždí. Začali ho poté s autem známého pronásledovat a nakonec se jim ho podařilo dostihnout a zablokovat.

Farmář poté otevřel dveře svého vozu, ale Čech ho udeřil. „Než jsem mohl cokoli udělat, hned jsem dostal ránu pěstí do obličeje,“ řekl. „Choval se v autě, jako by mu patřilo,“ poznamenal o Čechovi sedlákův přítel.

Sedlákovi se omluví za sebrání statku. Muž ale před 30 lety zemřel

Následně se výpovědi rozcházejí. Rakušan řekl, že s kamarádem Čecha z vozu za nohy vytáhli, Čech naopak tvrdí, že byl napaden nějakým předmětem. Sedlák to popírá a řekl, že má sice v kabině bednu s nářadím, ale musel by se k ní dostat druhými dveřmi. „A na to nebyl čas,“ vysvětlil.

Čech při vytahování z auta spadl na zem, kde ho Rakušané nechali a z místa poté už každý svým vozem odjeli. Zloděje následně zadržela policie. Ta u něj v ledvince objevila boxer a v kabině se poté našel i jeho nůž. „To si s sebou na svačinu nevezmete,“ poznamenal k tomu sedlák.

Rakouský soud poslal Čecha za různá vloupání a také za krádež zmíněného nákladní vozu na 26 měsíců do vězení. Čech mezitím farmáře zažaloval o odškodné s tím, že mu Rakušan způsobil odřeniny a zlomil mu prst. O podrobnostech kauzy v Česku se NÖN nezmiňuje.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

Aleš Juchelka

Aleš Juchelka (ANO) v Ostravě na zahájení oficiální kampaně pro říjnové volby...

Český politik Aleš Juchelka (ANO) je horkým adeptem na post ministra práce a sociálních věcí. Úspěch ve sněmovních volbách v říjnu 2025 jej z kandidátky v Moravskoslezském kraji vyslal do...

28. listopadu 2025  11:18

Čech zažaloval o odškodné rakouského sedláka, kterému předtím ukradl auto

Farmář stojící na poli. (9. května 2011)

O krádež auta jistého sedláka se v Rakousku pokusil český recidivista. Vůz se Rakušanovi s pomocí kamaráda podařilo zachránit a zloděje přemoci, Čech ho později zažaloval o odškodné 7500 eur (181...

28. listopadu 2025  11:18

Nezvládnutá organizace akce pro školy v Praze. V tlačenici omdlévají děti

Studenti se mačkají u vstupu na veletrh Schola Pragensis. (28. listopadu 2025)

Velké problémy v pátek provázejí organizaci veletrhu středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru na pražském Vyšehradě. Při příchodů účastníků se na místě vytvořila tlačenice, ve které podle...

28. listopadu 2025  10:40,  aktualizováno  11:17

Zuzana Schwarz Bařtipánová

Zuzana Schwarz Bařtipánová

Bývala starostka Bíliny se do poslaneckých lavic dostala teprve nedávno. Nyní je Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO) adeptkou vznikající koalice na ministryni pro místní rozvoj.

28. listopadu 2025  11:12

OBRAZEM: Veselé a hlavně bezpečné svátky. Německo rozzářily vánoční trhy

Návštěvníci procházejí vánočními trhy v Magdeburku (20. listopadu 2025)

V mnoha německých městech se otevřela tradiční vánoční tržiště. Bohužel jsou ve znamení zvýšených bezpečnostních kontrol. Po loňském teroristickém útoku, při němž zahynulo šest lidí, otevřely i...

28. listopadu 2025  11:10

Je ostuda, že učitelé stále neberou vyšší platy, řekl na Hradě Plaga

Přímý přenos
Robert Plaga (ANO), na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem...

Prezident Petr Pavel začal přijímat kandidáty do příští vlády Andreje Babiše. Jako první za ním dorazil Robert Plaga, bývalý ministr školství, který má podle koaliční dohody ANO, SPD a Motoristů...

28. listopadu 2025,  aktualizováno  11:07

Jaromír Zůna

Zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky Jaromír Zůna při...

Generálporučík ve výslužbě Jaromír Zůna z armády odešel začátkem roku 2025. Hnutí SPD ho nyní navrhuje jako nestranného kandidáta na ministra obrany v budoucí vládě.

28. listopadu 2025  11:06

Monzunové deště splachují jihovýchodní Asii, úřady hlásí už stovky mrtvých

Povodně zaplavily thajská města. (27. listopadu 2025)

Po záplavách a sesuvech půdy v několika zemích jihovýchodní Asie přišlo o život už několik set lidí. Na indonéském ostrově Sumatra vzrostl počet obětí na nejméně 90. V Thajsku hlásí 145 mrtvých a na...

28. listopadu 2025  9:53,  aktualizováno  10:39

Orbán míří do Moskvy. S Putinem chce probrat dodávky energií i mír na Ukrajině

Původní fotka Viktora Orbána a Vladimira Putina

Maďarský premiér Viktor Orbán míří na schůzku s Vladimirem Putinem. V Moskvě budou jednat o dodávkách energií a možnostech uzavření míru na Ukrajině. „Jedu do Moskvy, abych zajistil, že energetické...

28. listopadu 2025  7:32,  aktualizováno  10:34

Policie během adventu posiluje dohled. Do ulic nasadí hlídky s dlouhými zbraněmi

Ilustrační snímek

Policie tento víkend přijme dlouhodobé opatření s pracovním názvem „advent“. Bude se týkat míst s větší koncentrací lidí a objektů spadajících do kategorie takzvaných měkkých cílů. Primárně půjde o...

28. listopadu 2025  10:31

Stojíte za klasikou, nebo budete experimentovat s karamelem? Obě Salka jsme vyzkoušeli za vás
Stojíte za klasikou, nebo budete experimentovat s karamelem? Obě Salka jsme vyzkoušeli za vás

Salko je pro mnoho domácností symbolem jednoduchého a poctivého sladkého pečení. Hodí se při přípravě nejen skleničkových dezertů a krémů, ale i...

Otevírací doba v obchodech v době svátků

ilustrační snímek

Otevírací doba v obchodech se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků. Zatímco většina svátků na konci roku mezi ně patří,...

28. listopadu 2025  10:18

Po Jurském světě zachraňuje Scarlett Johanssonová další filmovou legendu

Z filmu Jurský svět: Znovuzrození

Po úspěchu filmu Jurský svět: Znovuzrození se Scarlett Johanssonová objeví v další ikonické filmové značce. Studio Universal potvrdilo její obsazení v novém díle Vymítače ďábla, který zrežíruje Mike...

28. listopadu 2025  10:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.