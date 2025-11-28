Soud řízení pozastavil, neboť Čecha, který v Rakousku opakovaně kradl, mezitím vzaly do vazby české úřady kvůli jinému případu. „To, že měl ještě tolik drzosti, aby svou oběť zažaloval o odškodné, všechny překvapilo,“ uvedl sedlákův právní zástupce Bernhard Schuller.
Odškodnému za událost, která se stala loni v říjnu, se soud věnoval až teď. Podle NÖN v soudní síni panoval zmatek, neboť Čech se na slyšení nedostavil a jeho zástupce nevěděl, kde se přesně nachází.
Známo bylo jen to, že ho rakouské vězeňské úřady před několika dny vydaly do Česka, kde je ve vazbě. „Je nepravděpodobné, že se tu v dohledné době objeví,“ konstatoval soudce.
Soud řízení pozastavil s tím, že obnovit ho je možné nejdříve za tři měsíce, a to na žádost některé ze stran sporu. Soudce i tak nejprve přečetl Čechovu dřívější výpověď a vyslechl svědky i obžalovaného farmáře, jemuž se Čech pokusil auto ukrást.
Zemědělec jel pogratulovat příteli k jubileu
Sedlák z Dolních Rakous jel loni v říjnu za svým kamarádem, aby mu poblahopřál k narozeninám. Kvůli špatnému počasí se oba sešli ve stodole, odkud pak farmář uslyšel, že někdo nastartoval jeho auto.
Když s kamarádem vyběhli ven, viděli, že zloděj s vozem ujíždí. Začali ho poté s autem známého pronásledovat a nakonec se jim ho podařilo dostihnout a zablokovat.
Farmář poté otevřel dveře svého vozu, ale Čech ho udeřil. „Než jsem mohl cokoli udělat, hned jsem dostal ránu pěstí do obličeje,“ řekl. „Choval se v autě, jako by mu patřilo,“ poznamenal o Čechovi sedlákův přítel.
Následně se výpovědi rozcházejí. Rakušan řekl, že s kamarádem Čecha z vozu za nohy vytáhli, Čech naopak tvrdí, že byl napaden nějakým předmětem. Sedlák to popírá a řekl, že má sice v kabině bednu s nářadím, ale musel by se k ní dostat druhými dveřmi. „A na to nebyl čas,“ vysvětlil.
Čech při vytahování z auta spadl na zem, kde ho Rakušané nechali a z místa poté už každý svým vozem odjeli. Zloděje následně zadržela policie. Ta u něj v ledvince objevila boxer a v kabině se poté našel i jeho nůž. „To si s sebou na svačinu nevezmete,“ poznamenal k tomu sedlák.
Rakouský soud poslal Čecha za různá vloupání a také za krádež zmíněného nákladní vozu na 26 měsíců do vězení. Čech mezitím farmáře zažaloval o odškodné s tím, že mu Rakušan způsobil odřeniny a zlomil mu prst. O podrobnostech kauzy v Česku se NÖN nezmiňuje.