Devatenáctiletý Čech se vážně zranil na ledovci v Tyrolsku, spadl z pěti metrů

Mladík podle policie v sobotu kolem poledne spadl zhruba pět metrů na sjezdovku poté, co se předtím pohyboval ve volném terénu. Se zraněním zůstal ležet na místě.
Český lyžař po srážce v Rakousku skončil v nemocnici. Přepravit ho musel vrtulník
„Byl přivolán záchranný vrtulník, který zraněného přepravil do nemocnice v Zamsu,“ uvedla policie s tím, že Čech utrpěl blíže neupřesněné zranění v oblasti hlavy a páteře.
