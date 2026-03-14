Devatenáctiletý Čech se vážně zranil na ledovci v Tyrolsku, spadl z pěti metrů

  19:23
Devatenáctiletý Čech se v sobotu vážně zranil při lyžování na Kaunertalském ledovci v rakouské spolkové zemi Tyrolsko. Do nemocnice ho musel se zraněním hlavy a páteře přepravit vrtulník, uvedla místní policie.
foto: Werner Lang / imageBROKER / ProfimediaProfimedia.cz

Mladík podle policie v sobotu kolem poledne spadl zhruba pět metrů na sjezdovku poté, co se předtím pohyboval ve volném terénu. Se zraněním zůstal ležet na místě.

„Byl přivolán záchranný vrtulník, který zraněného přepravil do nemocnice v Zamsu,“ uvedla policie s tím, že Čech utrpěl blíže neupřesněné zranění v oblasti hlavy a páteře.

