Český řidič kamionu pašoval přes Francii tabák. Dostal pokutu 4,7 milionu

Tabák byl zabalen do balíčků po 50 gramech a zabalen do několika kartonů. Řidič se při celní kontrole nevykázal žádným relevantním dokladem, který by ospravedlňoval přepravu této neoznačené komodity, upozornil web nordlittoral.fr.

Řidič, který do vynesení rozsudku koncem února čekal ve vazbě, se obhajoval tím, že se snažil díky převozu kontrabandu splatit aspoň část svých dluhů. Ty prý nadělal, když po dvou letech podnikání zbankrotoval. Z toho mu zůstal dluh ve výši dvou milionů Kč.

Josef M. pak vypověděl, že takto mířil do sousední Británie s pašovaným zbožím již potřetí. Soud mu nakonec uložil pokutu ve výši jedné třetiny částky požadované prokuraturou. Ta chtěla, aby odsouzený zaplatil přes 550 000 eur (14 milionů Kč), tedy plnou hodnotu převáženého tabáku.