Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kadyrovův syn dostal vyznamenání za válku na Ukrajině. Nikdy v ní ale nebojoval

Autor: ,
  8:20
Osmnáctiletý Adam Kadyrov, syn autoritářského čečenského vůdce Ramzana Kadyrova, dostal vyznamenání za přínos ve válce proti Ukrajině. Nikdy se jí ale neúčastnil, napsal telegramový kanál Astra. Už v uplynulých letech tento mladík, o němž se spekuluje jako o možném nástupci jeho otce, dostal několik desítek vyznamenání.
Adam Kadyrov a Vladimir Putin v roce 2025.

Adam Kadyrov a Vladimir Putin v roce 2025. | foto: Profimedia.cz

Adam Kadyrov a Vladimir Putin v roce 2025.
Adam Kadyrov a Vladimir Putin v roce 2025.
Adam Kadyrov a Vladimir Putin v roce 2025.
Adam Kadyrov a Vladimir Putin v roce 2025.
12 fotografií

Medaili za „přínos k provádění speciální vojenské operace“, jak Rusko oficiálně označuje invazi na Ukrajinu, mladému Kadyrovovi předal šéf speciálních jednotek Rosgvardije Pavel Kozajev.

O poctě podle Astry informoval Achmed Dudajev, čečenský vicepremiér a ministr pro národnostní politiku, vnější vztahy a informace této autonomní republiky na severním Kavkazu.

Kadyrovův syn rozjel vlastní byznys. Energy drink se podobá západní značce

Dudajev uvedl, že vyznamenání je uznáním přínosu Adama Kadyrova pro zajištění bezpečnosti a oceněním podpory války na Ukrajině. Mladík je členem vedení gudermeské Univerzity ruských speciálních sil Vladimira Putina, kde se cvičí vojáci připravující se k nasazení v rusko-ukrajinské válce. Kadyrov se tak podle Dudajeva „aktivně podílí na rozvoji jednoho z nejdůležitějších zařízení pro přípravu obránců vlasti“.

Astra píše, že letos v lednu dostal Adam Kadyrov vyznamenání za ochranu Záporožské jaderné elektrárny, kterou Rusko obsadilo krátce po začátku invaze na Ukrajinu.

Čečensko a Kreml jsou nejisté. Po nehodě je Kadyrovův syn v kritickém stavu

Ramzan Kadyrov tehdy upřesnil, že jeho syn byl vyznamenán na pokyn státní podniku Rosatom za „významný přínos a spolupráci při organizaci ochrany a zajištění bezpečnosti Záporožské jaderné elektrárny“ během války.

Adam Kadyrov se stal nechvalně známým v roce 2023, když zbil člověka obviněného ze spálení koránu. Jeho otec video zveřejnil na internetu a dal najevo, že je na syna hrdý.

24. dubna 2026
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

Padl rekordní jackpot. Šťastlivec si odnáší téměř tři miliardy, raduje se i český stát

Eurojackpot spadající pod mezinárodní loterijní skupinu Allwyn funguje i v...

V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal v úterý večer ve hře Eurojackpot 2,911 miliardy korun. Informace z tabulky výher na webu loterijní společnosti redakci iDNES.cz a agentuře ČTK...

Bouřky na jihu Čech způsobily výpadky elektřiny, bez proudu bylo až 10 tisíc odběratelů

Následky bouřky a silného větru v Boršově na Českobudějovicku. (31. května 2026)

Přes jižní Čechy se v neděli přehnaly silné bouřky, které lámaly stromy a přerušovaly dodávky elektřiny. Ty energetici postupně obnovovali. Ještě kolem 20:30 bylo bez proudu přibližně 1800...

1. června 2026  6:34,  aktualizováno  8:25

Kadyrovův syn dostal vyznamenání za válku na Ukrajině. Nikdy v ní ale nebojoval

Vladimir Putin osobně poblahopřál 17letému Adamu Kadyrovovi, který by mohl...

Osmnáctiletý Adam Kadyrov, syn autoritářského čečenského vůdce Ramzana Kadyrova, dostal vyznamenání za přínos ve válce proti Ukrajině. Nikdy se jí ale neúčastnil, napsal telegramový kanál Astra. Už v...

1. června 2026  8:20

O prezidentské křeslo v Kolumbii se utká krajně pravicový „Tygr“ a levicový kandidát

Volební atmosféra v Kolumbii. Ve druhém kole prezidentských voleb se střetne...

O funkci kolumbijského prezidenta se ve druhém kole 21. června utkají krajně pravicový právník a podnikatel Abelardo de la Espriella a levicový senátor Iván Cepeda. Podle kolumbijského webu El Nuevo...

1. června 2026  1:34,  aktualizováno  7:47

Po letních teplotách deštivé ochlazení. Nový týden přinese proměnlivé počasí

Bouřka procházela v neděli odpoledne severně od Nymburska.

Nedělní teploty vystoupaly na některých místech v Česku až téměř ke 30 °C, leckde však pršelo a byly bouřky. Na první červnový den meteorologové předpokládají velkou oblačnost, déšť a teploty jen...

1. června 2026  7:31

Předseda Senátu Vystrčil dorazil na Tchaj-wan. Setká se s tamní viceprezidentkou

Předseda Senátu za ODS Miloš Vystrčil

Předseda Senátu Miloš Vystrčil dorazil na Tchaj-wan, kde jej přivítal náměstek ministra zahraničí François Wu. Vystrčil novinářům pouze zamával a neposkytl jim žádné prohlášení, napsala tchajwanská...

1. června 2026  7:23

Šéf severokorejských špionů se v Rusku setkal s Šojguem

Šéf severokorejských špionů Ri Čchang-te se se v Rusku setkal s tajemníkem...

Šéf severokorejské zpravodajské služby Ri Čchang-te se koncem minulého týdne zúčastnil mezinárodního bezpečnostního fóra v Rusku, kde se setkal s tajemníkem ruské bezpečnostní rady Sergejem Šojguem....

1. června 2026  7:21

Ke kariéře se v noci nepřitulíte. Před sto lety se narodila ikonická Marilyn Monroe

Marilyn Monroe ve filmu Někdo to rád horké (1959)

Před sto lety se narodila herečka a zpěvačka Marylin Monroe, blonďaté ztělesnění hvězdného lesku hollywoodských filmů 50. let 20. století. Dodnes zůstává vizuální ikonou a inspirací pro mnoho umělců...

1. června 2026  7:11

Zamíří extremistka Liebichová do Německa? O předání rozhodne soud v Plzni

Marla-Svenja Liebichová (11. července 2025)

Krajský soud v Plzni rozhodne, zda předá německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Liebichovou do Německa, kde má nastoupit do vězení. Původně byla odsouzena jako muž Sven Liebich, úředně si...

1. června 2026  7:06

USA provedly údery na radarové stanice v Íránu. Má jít o reakci na agresi Teheránu

Prezident Donald Trump na setkání s majiteli malých podniků v Bílém domu ve...

Spojené státy v neděli oznámily, že jejich síly o víkendu v reakci na podle nich agresivní kroky Teheránu provedly údery proti íránským radarovým stanicím a řídícím centrům bezpilotních letounů v...

1. června 2026  6:58,  aktualizováno  7:01

Zemřel Jakub Zicha. Sbormistrovi a dirigentovi bylo 52 let

Jakub Zicha

Zemřel sbormistr, dirigent, violista a pedagog Jakub Zicha, bylo mu 52 let. Na webu o tom v neděli informovalo Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni, kde Zicha působil od podzimu 2019 jako sbormistr...

1. června 2026  6:46

Vláda by se mohla vrátit k přesunu agend lidských práv a protidrogové politiky

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...

Ke svém rozhodnutí přesunout agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na čtveřici ministerstev by se v pondělí mohla vrátit vláda Andreje Babiš. Plán kritizují experti, v pondělí...

1. června 2026  5:57

Adrop slaví 21 let na vlně: Ulovte si nezapomenutelné zážitky se slevou 57 %

Komerční sdělení
Adrop slaví 21 let na vlně: Ulovte si nezapomenutelné zážitky se slevou 57 %

Každodenní shon, práce, povinnosti a dny, které splývají v jeden stereotypní kruh. Kdy jste naposledy udělali něco poprvé? Zážitkový portál Adrop.cz slaví 21. narozeniny a posílá jasný vzkaz:...

1. června 2026  4:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.