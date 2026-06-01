Medaili za „přínos k provádění speciální vojenské operace“, jak Rusko oficiálně označuje invazi na Ukrajinu, mladému Kadyrovovi předal šéf speciálních jednotek Rosgvardije Pavel Kozajev.
O poctě podle Astry informoval Achmed Dudajev, čečenský vicepremiér a ministr pro národnostní politiku, vnější vztahy a informace této autonomní republiky na severním Kavkazu.
|
Kadyrovův syn rozjel vlastní byznys. Energy drink se podobá západní značce
Dudajev uvedl, že vyznamenání je uznáním přínosu Adama Kadyrova pro zajištění bezpečnosti a oceněním podpory války na Ukrajině. Mladík je členem vedení gudermeské Univerzity ruských speciálních sil Vladimira Putina, kde se cvičí vojáci připravující se k nasazení v rusko-ukrajinské válce. Kadyrov se tak podle Dudajeva „aktivně podílí na rozvoji jednoho z nejdůležitějších zařízení pro přípravu obránců vlasti“.
Astra píše, že letos v lednu dostal Adam Kadyrov vyznamenání za ochranu Záporožské jaderné elektrárny, kterou Rusko obsadilo krátce po začátku invaze na Ukrajinu.
|
Čečensko a Kreml jsou nejisté. Po nehodě je Kadyrovův syn v kritickém stavu
Ramzan Kadyrov tehdy upřesnil, že jeho syn byl vyznamenán na pokyn státní podniku Rosatom za „významný přínos a spolupráci při organizaci ochrany a zajištění bezpečnosti Záporožské jaderné elektrárny“ během války.
Adam Kadyrov se stal nechvalně známým v roce 2023, když zbil člověka obviněného ze spálení koránu. Jeho otec video zveřejnil na internetu a dal najevo, že je na syna hrdý.
|
24. dubna 2026