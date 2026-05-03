Napíchli jsme kadyrovce, mají největší ztráty za celou válku, hlásí Ukrajinci

  18:32
Ukrajinská vojenská rozvědka HUR oznámila, že se jí podařilo odposlouchávat vedení čečenského pluku Achmat, který se zodpovídá čečenskému diktátorovi Ramzanu Kadyrovovi. Ukrajinci tvrdí, že se díky tomu podařilo způsobit Achmatu největší škody od začátku války. Velitel pluku Apti Alaudinov však video zpochybnil jako výtvor umělé inteligence.
Ukrajinská rozvědka HUR odposlouchávala vedení čečenských speciálních sil Achmat. | foto: HUR

HUR uvedla, že za akcí stojí především speciální jednotka známá jako „Šamanbat“, jejíž součástí jsou vojáci svobodné Ičkerie, tedy nezávislého Čečenska vyhlášeného po rozpadu SSSR. Minulý rok se jejím členům podařilo získat na svou stranu bývalého vojáka Achmatu, který jim předal důležité informace.

Podle HUR tento voják nainstaloval v zasedací místnosti pluku odposlouchávací zařízení, které mu Ukrajinci dopravili dronem za frontovou linii. Výměnou za spolupráci svému novému agentovi zajistili bezpečný přesun na Ukrajinu.

„Vysoká informovanost o plánech a schopnostech nepřítele umožnila ukrajinským speciálním jednotkám přesně zasahovat Kadyrovovy stoupence,“ uvedla HUR. Tvrdí, že během dvou měsíců způsobila Achmatu „největší ztráty od začátku totální invaze“.

Ukrajinci uvádějí, že zabili 41 „kadyrovců“ a dalších 87 zranili. Zničili či poškodili také 160 obrněných vozidel a více než 25 bezpilotních letounů.

HUR zároveň zveřejnila úryvky z nahraného projevu velitele Achmatu Aptiho Alaudinova. Ten si mimo jiné stěžuje, že „většina dělostřeleckých a tankových posádek ani neví, jak správně střílet“, protože „v podstatě čtyři roky nebojovala“. Ruské výsadkáře pak označil za „největší buzeranty na této zemi“, protože „nikde nebojují“.

„Za vaši umělou inteligenci si zasloužíte jedničku,“ reagoval Alaudinov na svém telegramovém účtu na zprávu HUR. Nahrávka je podle něj dílem „ukrajinských LGBT aktivistů“. „Mám jen jednu otázku. Pokud mě odposloucháváte už dva měsíce, proč jste s mou prací nic neudělali?“ dodal.

3. května 2026

