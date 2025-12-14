Těší mě, že jsme proruští. Novou hvězdou AfD je Čečenec se slabostí pro nacismus

V řadách německé nacionalistické strany Alternativa pro Německo (AfD) nabírá popularitu poměrně málo známý člen, který má nicméně už více jak 400 tisíc sledujících na internetu. Noah Krieger je Čečenec a muslim napojený na kruhy kolem čečenského prezidenta Ramzana Kadyrova. Krieger je výrazně proruský a často používá i slovní spojení z nacistické éry.
„Německo nade vše,“ stojí na jednom příspěvku na Instagramu, na němž je pět mužů před německou vlajkou v opulentní vile. Jeden z nich má na rameni meč.

Deutschland über allen ✊ nicht nur als Heimat, sondern als Herz, dem wir unsere Treue und Dankbarkeit schenken.
Treue, Dankbarkeit und Stärke - dafür stehen wir. Für Deutschland, unser Vaterland.

Wir wissen, wie viel dieses Land uns gegeben hat: Frieden, Sicherheit, Chancen und die Freiheit, unsere Träume zu verwirklichen. Bildung öffnet Türen für die Zukunft unserer Kinder, und Freiheit gibt uns die Verantwortung, das Richtige zu tun.

Darum tragen wir Verantwortung - nicht nur für uns selbst, sondern für kommende Generationen. Wir wollen ein Vorbild sein, stark in unserem Handeln, treu in unseren Werten und dankbar für all das, was wir hier erhalten haben.

Gemeinsam, in Einheit und mit Entschlossenheit, stehen wir für Deutschland - für unser Vaterland, für unsere Kinder, für Freiheit und Bildung, für eine starke Zukunft.

Autorem příspěvku je člen hannoverské AfD Noah Krieger. I když nemá ve straně žádnou oficiální funkci, na sociálních sítích má více než 435 tisíc sledujících, což je více, než má řada německých politiků. Řadí ho to mezi nejsledovanější členy AfD, uvádí společné vyšetřování ruského nezávislého portálu iStories a německého projektu Correctiv.

Ač je čečenského původu a v Německu se nenarodil, považuje se za velkého německého vlastence, přičemž jeho výroky naznačují, že má blízko i k národnímu socialismu. „Německo nade vše“ byla první sloka německé hymny, která se kvůli spojení s nacistickou érou nepoužívá.

Krieger též rád oslovuje své početné sledující termínem Kameraden (kamarádi, spolubojovníci), jímž se navzájem označovali členové nacistické strany, zvláště pak organizací SS a SA. Také užívá motto wehrmachtu „Bůh s námi“ či se fotí ve vojenské uniformě. Uvádí mimo jiné, že nacismus a islám mají něco společného a sice, že jimi ustanovená přísná pravidla pomáhají zabránit anarchismu.

Nový Hitler, nebo komedie? Delegát projevem na sjezdu mládežnické AfD šokoval

AfD dlouhodobě čelí podezřením z obdivu k nacismu. Stejně tak je podezírána ze sympatií k Rusku. „Naše strana je proruská a mě osobně těší, že je proruská,“ říká sám Krieger.

Čečenec chválí ruského prezidenta Vladimira Putina, odsuzuje sankce uvalené Německem na Rusko a vyzdvihuje levný ruský plyn. Naopak kritizuje USA, o amerických vojácích na německé základně Ramstein tvrdí, že si žijí z peněz německých daňových poplatníků.

Krieger je oddaný muslim a tvrdí, že první Čečenec v německé politice. Snaží se prezentovat jako dobře integrovaný migrant, nosí stylové obleky připomínající výmarskou republiku. Zároveň se drží stranického protiimigrantského poselství a volá po „očistění“ Německa od všech „nehodných“ lidí.

Napojení na Kadyrova

Krieger, vlastním jménem Murad Dadajev, se narodil v Čečensku. Jeho bratr Muslim Dadajev v roce 2003 získal azyl v Rakousku a vzal s sebou do Evropy i další rodinné příslušníky. Rakouský soud jej nicméně odsoudil za účast na vraždě Kadyrovova bývalého bodyguarda a odpůrce Umara Israilova.

Podle iStories a Correctivu se Krieger podobně jako jeho bratr v Rakousku pohybuje v okolí čečenských kulturních center, která vedou lidé napojení na čečenského prezidenta, jako je například bývalý majitel bezpečnostní agentury a vůdce prokadyrovského motorkářského klubu Said-Magomed Ibragimov. Krieger vystupuje jako právník, jenž se snaží pomoci dalším čečenským migrantům pomoci se integrovat do německé společnosti.

Podle lidskoprávní aktivistky Aminy Larssonové Krieger chce ve skutečnosti Čečence získat na Kadyrovovu stranu. Fotí se i s lidmi, kteří jsou proti diktátorovi, a snaží se ukázat údajnou jednotu Čečenců. Larssonová si myslí, že se Kriegerovo zapojení do AfD odehrává na Kadyrovův příkaz a tedy i se souhlasem Moskvy.

Hodný Putin? Ve vedení AfD to vře, postoj k Rusku štěpí stranu na dva tábory

Emil Aslan z Katedry bezpečnostních studií IPS UK upozorňuje, že čečenský vůdce usiluje o to, aby se Čečenci v diaspoře zdržovali negativního vyjadřování o Kadyrovově režimu a zůstali pod kontrolou jeho lidí. „To je to, co obvykle dělají. ‚Konsolidují‘ čečenskou diasporu pod svou ochranou.“

„Zůstávám neutrální. Všem Čečencům říkám: nehádejte se, neperte se,“ říká sám Krieger. „Některým lidem se nelíbí, že podporuji ruské úřady a Kadyrova. Věřím, že tento muž toho hodně dokázal, a to je fakt. Skutečnost, že vybudoval republiku, si zaslouží respekt.“

