Čeburaška je Žid. Ruští poslanci se hádali o původ dětské postavičky

Autor: ,
  7:59
Mezi ruskými poslanci se rozhořela neobvyklá debata. Politici řešili, jaké národnosti je oblíbená animovaná postavička ze sovětských časů Čeburaška. Ukázalo se podle nich, že tato figurka je Žid. Poslanci téma řešili kvůli financování projektu, jehož cílem je propagovat ruské dětské hrdiny, jejichž pozici ohrožuje konkurence ze zahraničí.

Čeburaška se na plátna ruských kin poprvé vydal v roce 1971 | foto: IMDB

„Žádné labubu. Jedině naše matrjošky,“ zaznělo podle portálu Fontanka na zasedání výboru pro rozpočet a daně Státní dumy během debaty o soutěži Rodná hračka. Šéf výboru Andrej Makarov navrhl, jestli by vhodnější než matrjoška nebyl Čeburaška.

Během diskuse došlo na otázku národnosti postavičky. Makarov připomněl, že do Sovětského svazu se dostala v bedně s pomeranči. Podle něho byl jedinou zemí, která v té době do SSSR dovážela toto tropické ovoce, Izrael. „Čeburaška je Žid,“ tvrdil Makarov.

Krvelačné obludy masakrují Rusy. Kina na Ukrajině hlásí éru vlasteneckých hororů

Fontanka uvádí, že ostatní poslanci se toto jeho tvrzení snažili rozporovat a připomínali, že citrusy se dovážely také z Maroka a Španělska. Nicméně Makarov jejich argumenty odmítl a uvedl, že z Maroka se dovážely mandarinky a ve Španělsku Sovětský svaz pomeranče v té době nenakupoval. „Čeburaška není Španěl,“ zdůraznil.

Čeburaška je animovaná postavička s velkýma ušima a černýma očima, která je trochu podobná myšce, ale je označována za „tvora vědě neznámého“. Poprvé se Čeburaška objevil v dětské knize Eduarda Uspenského z roku 1966 a o tři roky později vznikl první animovaný film o Čeburaškovi, který vytvořil ruský animátor Roman Kačanov.

