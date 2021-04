Volebním lídrem CDU bude Laschet, má se stát nástupcem Merkelové

Pro Lascheta podle něj hlasovalo 31 členů vedení, devět pro jeho soupeře, předsedu sesterské Křesťansko-sociální unie (CSU) a bavorského premiéra Markuse Södera a šest členů se zdrželo.



„Předsednictvo CDU se širokou většinou vyslovilo pro Armina Lascheta jako kancléřského kandidáta. Byla to dlouhá a intenzivní debata,“ uvedla v noci na dnešek CDU. Předsednictvo se nakonec ve výběru uchýlilo k hlasování, kterému se strana včetně Lascheta chtěla vyhnout. Bez započítání šesti členů vedení, kteří se zdrželi, Lascheta podpořilo 77,5 procenta hlasů a Södera 22,5 procenta.

Söder v pondělí odpoledne, tedy před jednáním předsednictva CDU, prohlásil, že rozhodnutí o kandidatuře přísluší výhradně větší sesterské straně a že konečnému postoji se on i bavorská CSU podvolí. Zároveň ale zopakoval, že je připraven se lídrem stát.

„Pokud to bude Armin, tak může spoléhat na mou plnou podporu. Když to bude jinak, tak si myslím, že i on mě podpoří,“ řekl Söder. Podporu nakonec získal Laschet, který je současně premiérem spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko.

Německá média nyní čekají na vystoupení Södera, aby se k hlasování předsednictva vyjádřil. Podle komentátorů mu prakticky nic jiného než ustoupit nezbývá, neboť další protahování výběru by unii jen poškodilo. Magazín Der Spiegel zároveň poznamenal, že podpora předsednictva není pro Lascheta žádné drtivé vítězství. „Ano, je to sice většina, hlasy pro Södera ale Lascheta velmi zatíží,“ napsal Der Spiegel.

Lascheta z členů předsednictva otevřeně podpořili ministryně obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová, která sama donedávna CDU vedla, ministr zdravotnictví Jens Spahn nebo premiér Šlesvicka-Holštýnska Daniel Günther spolu s předsedou Spolkového sněmu Wolfgangem Schäublem. Naopak za Söderem stáli ministr hospodářství Peter Altmaier či sárský premiér Tobias Hans. Söder získal podporu také na východě Německa.

Týdenní souboj mezi Laschetem a Söderem podle agentury Reuters neudělal valný dojem na voliče, kteří se odvrátili od konzervativní unie kvůli chaotickému přístupu k pandemii covidu-19.

Zatímco Zelení na unii v průzkumech ztrácejí jen pár procentních bodů, hodně konzervativců propadá nervozitě při představě voleb, které se 26. září odehrají bez kancléřky Angely Merkelové. Ta CDU/CSU dovedla ke čtyřem vítězstvím ve volbách do Spolkového sněmu, ale odchází po 16 letech u moci.

Zelení si za kandidáta na kancléřku vybrali svou spolupředsedkyni Annalenu Baerbockovou. Její výběr oznámil Robert Habeck, který spolu s Baerbockovou ekologickou stranu vede.



Komentátoři nyní dávají Zelené za příklad toho, jak ukázněně a bez sporů lídra určit. Zelení jsou v průzkumech druhou nejsilnější stranou, což jim dává velkou šanci po volbách sestavit vládu bez konzervativní unie CDU/CSU, která by tak mohla zamířit do opozice.