Agentura Reuters uvedla, že vrtulníky zapojené do záchranných operací v nepálské oblasti Rasuva přestaly létat a lidé utíkají do kopců.
Podle poslední bilance si povodeň vyžádala 469 obětí v Nepálu, nejméně tři oběti oznámila také Čína. Záchranáři dál pátrají po stovkách pohřešovaných, mezi nimiž jsou občané více než 30 zemí. Ve čtvrtek úřady uváděly, že v Nepálu je dál pohřešováno 910 a v Číně 558 osob.
Kvůli riziku protržení hráze, která vznikla z trosek sesunutého ledovce a horniny, a také kvůli hrozbě potenciálních sekundárních katastrof, jako jsou sesuvy půdy a laviny, byl prozatím všechen čínský záchranný personál a vozidla odsunut do bezpečné oblasti, informovala CCTV.
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Objem vody v nově vzniklém jezeře přesáhl 2,5 milionu kubických metrů, což je nárůst oproti odhadovaným 1,5 až dvěma milionům kubických metrů, které ve čtvrtek zaznamenal osmičlenný čínský tým inženýrů vyslaný k monitorování místa. Inženýři měli provést letecké průzkumy a 3D modelování přehradního jezera.
Práci jim ale komplikuje obtížný přístup na místo. „Poté, co se v důsledku zřícení ledovce vytvořilo jezero, objevilo se podél jeho břehů mnoho izolovaných a strmých útesů,“ řekl ve čtvrtek večer CCTV inženýr Čchen Chan-siao.
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Jeho tým měl v plánu vykopat odvodňovací kanál v nejnižším bodě vzniklé přehrady. Šířka a hloubka tohoto kanálu měly být založeny na propočteném modelu podle toho, jak rychle bude voda proudit a jak rychle se jezero naplní. Údaje z průzkumu týmu ukázaly, že jezero je dlouhé asi 150 metrů a hluboké 40 až 50 metrů.
Čína ve čtvrtek varovala, že by do jezera měly v příštích třech dnech přitéct tři miliony kubických metrů vody, což odpovídá objemu přibližně 1200 olympijských bazénů.
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Vznik přehradního jezera zachytily letecké záběry pořízené čínským záchranným týmem, které odvysílaly státní televizní stanice CGTN. Bylo na nich vidět, jak se v nádrži bez viditelného odtoku hromadí velké množství hnědé vody, která již zaplavila keře a stromy, a zdálo se, že tlačí na bariéru z trosek a kamenů.