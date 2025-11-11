Nadvláda angličtiny se otřásá, s novou prezidentkou může opět povstat irština

„Udělám vše proto, abych irštinu vytáhla z podřadného postavení a používala ji,“ řekla Connollyová stanici Raidió na Gaeltachta, které vysílá v irštině.
Perfektní znalost tohoto jazyka jí také pomohla získat sympatie voličů na úkor její soupeřky Heather Humphreysové z centristické strany Fine Gael. Connollyové se podařilo spojit levicové strany a vyhrát tak v říjnových volbách s šedesáti čtyřmi procenty hlasů. Volila ji také řada mladých lidí.
Ačkoliv je role prezidenta spíše symbolická a reprezentativní, mnozí vkládají do Connollyové naděje, že její působení v sídle Áras an Uachtaráin bude znamenat zásadní milník v používání irštiny.
„(Connollyová) přinesla jazyk do centra národní debaty. Nevnímá ho jako nějakou dodatečnou kulturní vložku nebo ozdobu. Je to něco, čemu opravdu věří,“ řekl Conchúr Ó Muadaigh z uskupení Conradh na Gaeilge, které bojuje za oživení tohoto keltského jazyka.
Irština představovala kdysi pro většinu obyvatel země mateřský jazyk, to se postupně začalo měnit pod nadvládou Britů v 19. století. Úpadek irštiny nezastavila ani znovuzískaná nezávislost v první polovině 20. století.
Dnes mluví tímto jazykem denně pouze dvě procenta obyvatel a čtyřicet procent uvádí, že v něm dokáží mluvit, píše The Guradian.
Výjimky z povinné výuky irštiny ve školách dosahují rekordní úrovně a kritici tvrdí, že vládní plány na zlepšení výuky nejsou dost ambiciózní. Přesto se ale snahy o obnovu irštiny postupně dostávají z venkovských oblastí do měst.
Roste také počet škol, ve kterých se všechny předměty vyučují v irštině - z dvaceti institucí v roce 1970 na více než 200 škol v současnosti.
„Ačkoliv jsou její pravomoce omezené, existuje oprávněný důvod domnívat se, že její prezidentství přinese změnu pro irštinu ve veřejném prostoru. Má možnost ukázat, že stát může na nejvyšší úrovni fungovat v irštině,“ řekl Ó Muadaigh.