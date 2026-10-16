„Energetici dělají vše pro to, aby byla dodávka elektřiny obnovena co nejdříve,“ ujistilo ministerstvo energetiky.
Ukrenergo přislíbilo, že se pustí do vyhodnocení a nápravy škod, jakmile bude odvolán letecký poplach. „Pokud máte v tuto chvíli elektřinu, šetřete s ní prosím co nejvíce a omezte používání spotřebičů s vysokým odběrem. Snížení zátěže pomůže předejít dalším neplánovaným výpadkům a umožní rychlejší obnovení stabilních dodávek elektřiny pro všechny odběratele,“ nabádala společnost.
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Nestůjte na straně agresora, chceme upřímnost, apeluje Zelenskyj na USA
Bez proudu a vody se v důsledku ruského útoku dnes ocitli obyvatelé Lucku na západě Ukrajiny. O den dříve nepřítel zasáhl všechny kyjevské teplárny a elektrárny.
„Rusko nikdy předtím tak okázale neprojevilo takovou neúctu ke Spojeným státům,“ komentoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ruské útoky na ukrajinskou energetiku během energetického příměří, vyhlášeného americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Na Ukrajině se podle Zelenského bez proudu ocitlo nejméně 600 000 lidí.
Ruský útok zasáhl také Záporoží, kde vypukl požár v soukromém podniku. Útok se naštěstí obešel bez obětí a raněných, informoval náčelník oblastní správy Mychajlo Semikin.