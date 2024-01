„Opravdu chceme u moci fašisty?“ Modla migrantů chce spasit německou Levici

„V poslední době jsem cítila, že už nemám jinou možnost, než vstoupit do politiky. Prostě nastal ten správný čas. Doba velí k tomu, abychom se všichni politicky angažovali,“ svěřila se Racketeová britskému listu The Guardian . Vadí jí sílící vliv krajní pravice a extremistů. „Opravdu chceme u moci pravičáky a fašisty, nebo někoho, kdo se zajímá o lidská práva a stav klimatu?“ ptá se.

Rázné názory a známá tvář by měly postavit na nohy skomírající stranu Levice (Die Linke), která se v posledních měsících potýká s odlivem členů a obává se o své posty v Bundestagu. Ve vlasaté aktivistce vidí naději, jak partaji dodat novou jiskru. Barometrem úspěchu budou červnové volby do Evropského parlamentu, kam strana Racketeovou vyšle jako lídryni. Byť zůstane formálně mimo stranické struktury. „Dá mi to větší manévrovací prostor při oslovení různých voličů,“ vysvětluje.

Klíčový při rozhodování o vstupu do politiky pro ni byl říjen loňského roku, kdy z Levice odešla její hlavní tvář Sahra Wagenknechtová s plánem založit si vlastní hnutí, píše Deutsche Welle.

„Viděla jsem to jako příležitost a možnost, jak stranu nasměrovat trochu jinam a přilákat k ní nové členy. Nadobro odstřihnout nacionalistickou rétoriku a udělat ze strany místo pro příznivce progresivní levice,“ vysvětluje.

Německá Levice v troskách Postkomunistická Levice se začala štěpit v říjnu loňského roku. Její vlivná představitelka Sahra Wagenknechtová se rozhodla založit vlastní politické uskupení. Rozhodnutí zdůvodnila tím, že mnozí obyvatelé Německa v nynější složité době plné krizí ztratili důvěru v politiku, což chce nová strana napravit. „Německo má nejhorší vládu v dějinách, je nekompetentní. Mnozí lidé nevědí, koho volit. My jsme přesvědčeni, že takto nelze dále pokračovat. Potřebujeme do politiky vrátit rozum,“ řekla. Vznik nové strany může ohrozit parlamentní budoucnost Levice, která se v průzkumech volebního mínění pohybuje okolo pěti procent, tedy na hranici vstupu do Spolkového sněmu. Donedávna měla 38 poslanců, nyní je to o deset méně. Kvůli zániku poslanecké frakce musela strana v prosinci povolat dva likvidační správce, kteří mají na starosti vrácení peněz státu. Každá frakce má totiž nárok na státní podporu, za kterou si pořizuje vybavení v řádu milionů eur. Po jejím zrušení se musí vše rozprodat a peníze vrátit. Likvidátoři musí vše řádně vyúčtovat a do státní kasy potom vše poctivě vrátit. Nová strana Spojenectví Sahra Wagenknechtová - za rozum a spravedlnost (BSW) přeběhlíků z Levice oficiálně vznikla 8. ledna. Zdroj: ČTK

Racketeová už hlásí první úspěchy. „Máme velký ohlas od lidí zastávajících levicové názory, kteří se dosud nikdy politicky neangažovali. Vycítili, že teď by mohl být ten správný moment na změnu,“ myslí si. Pro inspiraci nemusí chodit daleko. Labouristická strana ve Velké Británii je na cestě k výhře v příštích volbách, potěšil ji taky návrat brazilského prezidenta Lula da Silvy, který se dokázal vypořádat s ostrými výpady Jaira Bolsonara.

„Ukazuje nám to, že posun směrem k pravici nemusí být vždy jasně daný,“ myslí si. K Levici by chtěla přilákat i voliče Zelených. „Šokuje mě, že pomalu opouští témata migrace a klimatické změny,“ vysvětluje. Pro její stranu bude v budoucnu každý hlas důležitý, aby překročila minimální zisk pro vstup do Spolkového sněmu.

Aktivistická Johanka z Arku

Rodačka ze severoněmeckého města Preetz nedaleko Kielu se může pochlubit bakalářským titulem z námořního inženýrství, magisterský titul získala na britské Edge Hill University. Účastnila se několika expedicí v rámci institutu Alfreda Wegenera a Helmholtzova centra pro polární a mořský výzkum. Jako dobrovolnice pracovala v ruské Kronocké přírodní rezervaci a dohlížela na bezpečnost na palubách výletních lodích Silversea Cruises.

Racketeová podle svých slov vždy tíhla k aktivismu. V roce 2018 se účastnila akce hnutí Extinction Rebellion, kdy jeho členové blokovali několik londýnských mostů, píše web stanice Sky News. Bojovala také za práva domorodých obyvatel na severu Finska. Největší mediální pozornosti se jí však dostalo za kormidlem plavidla organizace Sea Watch během uprchlické krize v roce 2019.

Tehdy na sklonku června zachránila z moře na palubě lodi Sea Watch 3 přes padesát migrantů, kteří se na gumovém člunu pokoušeli přeplout Středozemní moře. Racketeová je vylovila u břehů Libye. Ta povolila běžence vyložit, aktivisté se však rozhodli, že je převezou na ostrov Lampedusa. Italské úřady v reakci zavřely pro loď všechny přístavy na přímý pokyn tehdejšího ministra vnitra Mattea Salviniho.

Loď strávila na moři sedmnáct dnů. Na palubě měla ženy i děti. Racketeová se nakonec rozhodla, že zákaz zakotvení poruší, při přiblížení k pobřeží dokonce narazila do plavidla pobřežní stráže. Na molu už na německou aktivistku čekala policie, po čtyřech dnech ji z vazby propustili na kauci. Zadržení Racketeové zasáhlo i do politických kruhů, Berlín s Římem si vyměnily několik ostrých výroků. Za propuštění aktivistky v ulicích protestovaly tisíce lidí.

Přívrženci v Racketeové viděli hrdinku, označili ji za Johanku z Arku. Slovy chvály nešetřil ani papež František. Snesla se na ní však i tvrdá kritika. Salvini ji označil za „pirátku, zločince a potenciální vražedkyni“. Němka ho za jeho slova hnala k soudu a překvapivě vyhrála. Italské soudy nakonec upustily i od jejího stíhání v případu Lampedusa. S odstupem let vzpomíná, že jí během nejvyhrocenějšího období chodily výhrůžky smrtí a přání, aby ji někdo znásilnil.

Tlak na skandalizaci

Přehnané představy o svém hrdinství si však Racketeová k srdci příliš nebere. „Nemyslím si, že můj veřejný obrázek odráží to, kým opravdu jsem. Ukazuje to jen, že jako lidi toužíme po příbězích plných naděje. Jako když se malá neziskovka postaví proti šikanátorské vládě,“ tvrdí.

Navoněná slova jí však při případné zvolení do Evropského parlamentu stačit nebudou. Některé kroky, kam by svou politiku na poli EU vedla, však už zná. Brusel považuje za město plné lobbistů, bojovala by proto za jeho větší transparentnost. Prosadit by chtěla radikální zemědělské reformy, které by pomohly s potravinovou stabilitou po celém světě. A pochopitelně se nevzdá ani boje za klima, vadí jí zejména zcela nefunkční systém obchodu s emisními povolenkami.

Za absurdní považuje i další podoby ekologických offsetů. „Ty říkají, že když v Německu vykácíme les, abychom měli kde postavit továrnu, tak stačí zaplatit dostatek peněz a jako protiváhu vybudovat hnízdiště plameňáků ve Španělsku. To je přeci ekologická absurdita,“ zlobí se. V ochraně životního prostředí se chce soustředit na opatření, která budou mít okamžitý dopad v praxi, například budování mokřadů. Ráda by také veřejnost přemluvila k omezení živočišné produkce a preferování rostlinných produktů.

Jak sama říká, i v politice chce zůstat aktivistkou. „Myslím si, že musíme dát určitým tématům skandální nádech. Pokud lidi ani netuší, že by měli být kvůli něčemu naštvaní, nemůžete na tom stavět a vytvářet tlak veřejnosti,“ tvrdí.