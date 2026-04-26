Rusům pomáhá v těžkých časech čarodějnice, kvůli válce se zvedl zájem o mystiku

Samozvaná čarodějnice Malinovská se často objevuje také v ruské televizi. Říká, že většina lidí vyhledává pomoc kvůli trápení s láskou, a to včetně vojáků, kteří se obávají o věrnost svých partnerek, a předvádí, jak dokáže rozpoznat špatnou auru ohledně něčího zdraví mávnutím zapálené zápalky nad sklenicí.
„Kontaktují mě a je jich mnoho,“ řekla Malinovská a varovala, že může kouzlit pouze za přítomnosti zájemce, tedy když jsou vojáci na dovolené. „Není možné provádět rituály na frontě. Kde by tam někdo pálil svíčky a jak bych je tam vůbec poslala?“
Pravoslaví, mystika a lidové pověry koexistovaly v Rusku po staletí carské vlády a nezmizely ani za náboženských represí sovětské éry. Zájem prudce vzrostl v posledních letech carské říše, kdy vliv léčitele Rasputina na carskou rodinu vyvolal veřejné pobouření, pak znovu během chaotických let po rozpadu Sovětského svazu. Po období poklesu zájmu je mystika opět na vzestupu.
|
„Současné geopolitické a ekonomické problémy v Rusku a na celém světě zvyšují úzkost a vyvolávají nárůst zájmu o mystiku,“ uvedla v březnu státní společnost VCIOM ke zveřejnění výsledků průzkumu, podle kterých 85 procent Rusů někdy praktikovalo magii. „Za takových podmínek, zejména na pozadí vojenských hrozeb, se víra (bez ohledu na to, o které bohy se jedná) stává nástrojem psychologické obrany,“ uvedl VCIOM.
Ruská vojska válčí na Ukrajině již více než čtyři roky, což přispívá ke smrtící krizi, která poškodila mezinárodní postavení Ruska, zpomalila ekonomiku a zvýšila životní náklady.
Téměř polovina Rusů věří, že někteří lidé mohou být schopni předpovídat budoucnost nebo mít magické schopnosti, ukázal průzkum. Ještě v roce 2019 tento názor zastávala méně než třetina dotázaných.
Obsidiánové koule a odpůrci mystiky
Poptávka po křišťálových koulích a ochranných amuletech se loni více než zdvojnásobila, zatímco prodej osikových tyčinek, které údajně ochrání majitele před zlými duchy, vzrostl na čtyřnásobek, uvedl ruský provozovatel platebního systému ATOL s odvoláním na údaje o výdajích spotřebitelů.
V moskevském obchodě Witch Store, který prodává magické předměty, několik zákazníků procházelo regály a hledalo vonné tyčinky zajišťující vyčištění vzduchu nebo štěstí.
„Černé obsidiánové koule jsou velmi oblíbené a velmi žádané. Obsidián je považován za kámen bezpečí,“ řekla spolumajitelka obchodu Julija Gusanovová s odkazem na druh sopečného skla.
|
Bar s voodoo tematikou Marie Laveau, který nabízí výklady tarotových karet, těží z ducha doby. „Ukázalo se, že se dokonale hodíme do této doby,“ řekla majitelka Jevgenija Chassagnardová.
Oživení mystiky má ale své odpůrce. Loni skupina zákonodárců předložila návrh zákona o zákazu reklam na služby, jako je astrologie a léčení proudy energií, a varovala, že mohou vést k finančnímu vykořisťování zranitelných lidí.
Patriarcha Kirill, hlava ruské pravoslavné církve, loni myšlenku zákazu podpořil a v lednu odsoudil „masový manipulativní vliv“ věštců a jasnovidců.
|
„Ve věštění je přítomna temná síla. Pokud zázraky zahrnují božskou moc a milost, pak věštění zahrnuje ďábelskou moc,“ řekl patriarcha státní tiskové agentuře TASS a naznačil tak spojení se „satanismem“, který loni ruský nejvyšší soud postavil mimo zákon.
Na otázku, zda církev, která někdy provádí exorcismus, tedy vyhánění ďábla, považuje jasnovidce za konkurenty, mluvčí pravoslavné církve Vachtang Kupšidze agentuře Reuters řekl, že jde o nepochopení podstaty věci. „Nevnímáme je přímo jako konkurenty, protože konkurence naznačuje boj o klienty,“ řekl.