Podrobit a upálit. Jak čarodějnické procesy umetly cestu k nástupu kapitalismu

  16:00
Co vězí za feministickou obsesí čarodějnicemi? Byla hlavním důvodem masových poprav jen pověrčivost? Slavná italská feministka Silvia Federici argumentuje, že klíčovou roli v nich sehrál nástup kapitalismu. Její kanonická kniha Kaliban a čarodějnice nyní vyšla v češtině.
Upalování čarodějnic ve středověku. Německá rytina z roku 1883

Upalování čarodějnic ve středověku. Německá rytina z roku 1883 | foto: CTK / imago stock&people / H.Tschanz-Hofmann ČTK

Kniha Kaliban a čarodějnice od Silvii Federici.
„Alewife“ láká pocestného na žejdlík na obrazu z doby kolem roku 1300.
Jedna z nejvyhlášenějších. „Alewife“ Matka Louse, jak se jí říkalo, patřila...
Obrazem zachytil pivovarnici a její pivem zmožené zákazníky v sedmnáctém...
11 fotografií

Obvinění proti čarodějnicím předčila svou bizarností a neuvěřitelností všechno, co Evropa do té doby zažila. Většinu obětí tvořily chudé domkářky, námezdní dělnice, vdovy, žebračky, ale i bylinkářky, porodní báby, sexuální pracovnice a jinak promiskuitní ženy.

„Špatná pověst“ byla u soudu považována za legitimní důkaz. V 15. století byli ve významnější míře perzekuování také děti nebo muži – v Čechách byl za čarodějnictví popraven například Kryštof Alois Lautner, kterého literárně zpracoval Václav Kaplický v knize Kladivo na čarodějnice. Postupně se však inkvizitoři začali zaměřovat především na ženy.

Hony na čarodějnice dovolily státu podrobit si autonomii žen a zpřetrhat vazby mezi rolnickými komunitami.

Celkový počet obviněných je dodnes předmětem sporů. Archivní záznamy dokládají, že během tří století bylo z čarodějnictví obviněno přibližně 200 tisíc žen a o něco méně jich bylo zabito. Podle některých badatelek se počet popravených čarodějnic rovná počtu Židů zavražděných nacistickým režimem.

Federici v klíčovém feministickém textu 80. let popisuje sexuálně sadistické prohlídky, kterým byly obviněné podrobeny. Mučitelé je svlékali do naha, holili jim hlavy a dlouhými jehlicemi jim propichovali celé tělo včetně pohlavních orgánů, aby našli „ďáblovo znamení“.

Často je znásilňovali, aby zjistili, zda jsou panny, protože panenství bylo známkou nevinnosti. Trhali jim končetiny, nutili je sedět na železné židli, pod kterou hořel oheň, drtili jim kosti ve španělské botě nebo je natahovali na skřipec, zatímco jim k bokům přikládali hořící svíčku.

Evropa rehabilituje čarodějnice. Jen symbol a gesto, zní naopak v Česku

Poprava odsouzené čarodějnice pak měla být odstrašujícím příkladem pro celou komunitu. Nebohé ženy upalovali před zraky celé obce včetně jejich dětí – především pokud měly dcery. Ty někdy také před hořícím tělem jejich matky zbičovali.

První čarodějnické procesy v Evropě zaznamenáváme v pozdním středověku v 15. století v jižní Francii, Německu, Švýcarsku a v Itálii. Vrcholily v letech 1580 až 1630. A tady Federici do historie jedné z nejtemnějších kapitol evropských dějin přináší novou perspektivu.

Jako první upozornila, že hony na čarodějnice probíhaly současně s koloniální expanzí evropských mocností, začátkem obchodu s otroky přivezenými ze Západní Afriky, vyhlazováním původních obyvatel Ameriky a pronásledováním žebráků a tuláků v Evropě. Začal se rodit kapitalismus.

Až 40 procent lidí stále věří ve zlé čarodějnice, ukázala světová studie

Nastupující vládnoucí třída ale čelila nedostatku pracovních sil: Evropa ve středověku v důsledku hladomorů a morových epidemií utrpěla zničující ránu. Během pár desítek let přišla o třicet až čtyřicet procent svého obyvatelstva a z drastického populačního propadu se začala vzpamatovávat až počátkem 16. století.

Přetrvávající nedostatek pracovních sil zavedení kapitalistického systému podle slavné italské feministky ohrožoval. Privatizace půdy připravila rolníky o půdu a způsob obživy, ale novému námezdnímu systému se jim navykalo ztěžka. Bylo třeba obnovit lidské zdroje jinými prostředky.

Evropské státy tedy s pomocí církevní propagandy přišly s pronatalistickými opatřeními, která byla nanejvýš invazivní a ženy prakticky připravila o kontrolu nad vlastním tělem. Infanticida, sodomie, cizoložství a porod nemanželského dítěte se trestaly smrtí.

Systém špionů, porodních bab, udavačských sousedů a doktorů udržoval přehled o každém těhotenství. Kontrolovalo se vše: například když nějaká žena projevovala známky laktace nebo se zdržela moc dlouho v pokoji s mužem a zavřela za sebou dveře. Zakázané bylo používání primitivní antikoncepce i nereproduktivní formy sexu. V Německu zašli tak daleko, že trestaly ženy, které při porodu nevynakládaly dost úsilí nebo neprojevily dostatečnou radost z novorozence.

Církev místo tradičního velebení cudnosti a zdrženlivosti propagovala manželství, sexualitu a reprodukční schopnosti žen. Martin Luther dokonce prohlásil, že „ženy mají bez ohledu na své slabiny jednu ctnost, která je všechny zahlazuje: dělohu a schopnost rodit.“

Přestože na středověk nahlížíme jako na dobu temna, Federici s touto představou nesouhlasí. „Ona vidí postavení žen ve středověku jako relativně dobré, dokud byly součástí postupně se osvobozujícího rolnictva,“ říká v podcastu Raut filozofka Ľubica Kobová a poukazuje na fakt, že dělba práce na mužskou a ženskou neexistovala.

Ženy měly kontrolu nad vlastní reprodukcí, využívaly různé druhy antikoncepce, vyvařovaly si odvary z bylin nebo si z nich vyráběly čípky na urychlení menstruace či vyvolání sterility. Mohly mít vlastní živnost, vlastnit a dědit půdu. Navíc byly součástí ženské komunity, udržovaly mezi sebou kontakty, vzájemně si byly oporou, pomáhaly si s péčí o děti a v těhotenství. Také interrupce nebo infanticida nebyly ve středověku hrdelními zločiny a pohlíželo se na ně s jistou shovívavostí, přinejmenším pokud šlo o chudé ženy.

Zůstaňte doma

To vše ale s nástupem ranného novověku skončilo. Hony na čarodějnice byly v očích Federici funkční právě v tom, že státu dovolily podrobit si autonomii žen a zpřetrhat vazby mezi rolnickými komunitami. Není náhodou, že představy ženské a mužské práce začaly vznikat právě v tomto období.

Strach z impotence, kastrace či jiné ztráty kontroly nad vlastní vůlí obrátil muže proti ženám. Mocenská nerovnost byla stále hmatatelnější. Podřízené postavení nevolníka bylo částečně kompenzováno podřízeným postavením jeho ženy, která byla de facto vyloučena z veřejného života.

Pivovarnictví dřív vládly ženy. Než přišla obvinění z čarodějnictví

Dříve výhradně ženské profese jako pivovarnictví nebo porodnictví koncem 17. století ovládli muži. Pokud si vdova nebo svobodná žena chtěla něco málo přivydělat, mohla pracovat jen jako služka, zemědělkyně, přadlena, pletařka, vyšívačka, podomní prodavačka nebo chůva.

Od takové práce byla však odrazována. Pokud hledala zaměstnání nebo kupce pro své zboží, často byla odmítnuta, protože v očích městské správy šlo o „nepotřebnou“ práci. Odměna za ní byla navíc tak mizerná, že si na živobytí nevydělala. A tak se uchytila představa ženy jako osoby, která nepracuje, vede domácnost, rodí děti, vaří, pere, uklízí, a to vše z čisté radosti a bez nároku na odměnu.

Očistěme jejich jména

Dodnes se vedou boje za očištění jmen neprávem popravených čarodějnic. Sdružení Witches of Scotland uvádí, že na území Skotska byly mezi lety 1563 až 1736 popraveny téměř čtyři tisíce lidí. V přepočtu na obyvatele to je pětkrát více než v kterékoliv jiné zemi Evropy. Skotská vláda se oficiálně omluvila 8. března 2022.

Úřady v Massachusetts v roce 2001 prohlásily za nevinné oběti čarodějnických procesů v Salemu. Také Německo postupně očišťuje jména popravených čarodějnic. Děkan Kryštof Alois Lautner byl rehabilitován v roce 2025.

Bohužel je mylné předpokládat, že hony na čarodějnice patří minulosti. V roce 2023 vydala Rada OSN pro lidská práva výroční zprávu, ve které informovala o probíhajícím násilí na „čarodějnicích“ v oblastech, jako je subsaharská Afrika, Indie a Papua-Nová Guinea.

