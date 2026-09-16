Možná tě zastřelí, řekl mi. Kanadský premiér vyprávěl, jak mu dal Trump dárek

Carney na Canada Investment Summitu zmínil dva příběhy, kdy dostal klíče. První obdržel jako guvernér kanadské národní banky od svého domovského města Fort Smith.
Tím druhým byl moment, kdy mu Trump daroval klíč od Bílého domu na jaře minulého roku. „Marku, chci ti dát něco speciálního,“ předváděl kanadský premiér k pobavení publika typickou prezidentovu dikci. „Tak speciální, Marku, tak speciální.“
Šéf Bílého domu předal premiérovi krabičku, ve které spočíval zlatý klíč. „Wow, pane prezidente, to je fantastické,“ reagoval Carney. Trump mu prozradil, že to je klíč k Bílému domu a pokud ho přinese, vpustí ho dovnitř.
„Možná tě zastřelí,“ zavtipkoval svým typicky poněkud nediplomatickým způsobem Trump. Jeho slova prostřednictvím Carneyho pobavila i lidi přítomné na investiční konferenci.
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„A to tak nějak shrnuje náš vztah,“ přisadil si premiér s jasnou narážkou na současné poněkud turbulentní vztahy mezi oběma zeměmi. „A to je tak trochu Kanada a USA. V Kanadě dostanete klíč a jste uvnitř, zatímco v USA by vás mohli zastřelit,“ pokračoval ve vtipkování.
Premiér nicméně dárek ocenil. „Donalde, pokud posloucháš, jsem fakt vděčný, bylo to moc pěkné gesto. Je to velmi dobrý hostitel.“
Kanada a USA se dostaly do sporu kvůli americkým clům a Trumpovým výpadům vůči severnímu sousedovi, o kterém říká, že by se mohl stát 51. státem USA. Kanada se tak orientuje víc na EU. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že Unie otevře Kanadě dveře, aby se stala jejím prvním přidruženým členem.