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Možná tě zastřelí, řekl mi. Kanadský premiér vyprávěl, jak mu dal Trump dárek

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  19:25
Kanadský premiér Mark Carney sdílel historku o kuriózním způsobu, jakým mu americký prezident Donald Trump předal dárek. Dostal zlatý klíč od Bílého domu, přičemž to Trump komentoval slovy, že Carney může jít dovnitř, ale „možná tě zastřelí“. Carney vtipkoval, že to vystihuje i jejich současné vztahy.

Carney na Canada Investment Summitu zmínil dva příběhy, kdy dostal klíče. První obdržel jako guvernér kanadské národní banky od svého domovského města Fort Smith.

Americký prezident Donald Trump a kanadský premiér Mark Carney při společném jednání v Bílém domě. (7. října 2025)
Americký prezident Donald Trump a kanadský premiér Mark Carney na setkání lídrů zemí G7 v Evian-les-Bains 16. června 2026
Kanadský premiér Mark Carney na tiskové konferenci 22. srpna 2026 po krachu obchodních jednání s USA.
Kanadský premiér Mark Carney oznamuje, že pozastavil obchodní jednání se Spojenými státy (22. srpna 2026)
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Tím druhým byl moment, kdy mu Trump daroval klíč od Bílého domu na jaře minulého roku. „Marku, chci ti dát něco speciálního,“ předváděl kanadský premiér k pobavení publika typickou prezidentovu dikci. „Tak speciální, Marku, tak speciální.“

Šéf Bílého domu předal premiérovi krabičku, ve které spočíval zlatý klíč. „Wow, pane prezidente, to je fantastické,“ reagoval Carney. Trump mu prozradil, že to je klíč k Bílému domu a pokud ho přinese, vpustí ho dovnitř.

„Možná tě zastřelí,“ zavtipkoval svým typicky poněkud nediplomatickým způsobem Trump. Jeho slova prostřednictvím Carneyho pobavila i lidi přítomné na investiční konferenci.

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„A to tak nějak shrnuje náš vztah,“ přisadil si premiér s jasnou narážkou na současné poněkud turbulentní vztahy mezi oběma zeměmi. „A to je tak trochu Kanada a USA. V Kanadě dostanete klíč a jste uvnitř, zatímco v USA by vás mohli zastřelit,“ pokračoval ve vtipkování.

Premiér nicméně dárek ocenil. „Donalde, pokud posloucháš, jsem fakt vděčný, bylo to moc pěkné gesto. Je to velmi dobrý hostitel.“

Kanada a USA se dostaly do sporu kvůli americkým clům a Trumpovým výpadům vůči severnímu sousedovi, o kterém říká, že by se mohl stát 51. státem USA. Kanada se tak orientuje víc na EU. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že Unie otevře Kanadě dveře, aby se stala jejím prvním přidruženým členem.

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