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Británie neměla bojovat v druhé světové a Hitler měl pravdu, naznačil Carlson

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  15:32
Rozhovor amerického moderátora Tuckera Carlsona s ruským prezidentem Vladimirem...

Rozhovor amerického moderátora Tuckera Carlsona s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě (8. února 2024) | foto: AP

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Rozhovor amerického moderátora Tuckera Carlsona s ruským prezidentem Vladimirem...
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Kontroverzní americký ultrakonzervativní moderátor Tucker Carlson znovu vzbudil značné pobouření. V rozhovoru s bývalým britským ministrem hospodářství a energetiky Jacobem Rees-Moggem vykresloval Velkou Británii jako agresora vůči Rusku. Též naznačoval, že se neměla pouštět do druhé světové války a že nacistický vůdce Adolf Hitler měl pravdu ve svých územních nárocích na Polsko.

Že se rozhovor ponese v poněkud bojovém duchu, naznačila již úvodní Carlsonova poznámka. Bývalému vůdci konzervativců v Dolní sněmovně poděkoval, že jej přijal ve svém domě, který označil za „velmi hezký“. „Je mi líto, když si představím, že by to bylo zničeno ve válce, kterou jste popsal,“ dodal. „Co je tato válka a proč v ní musíte bojovat?“

Rees-Mogg vysvětlil, že chce, aby se Británie připravovala na válku, protože jen tím se může vyhnout konfliktu. Připomněl řadu incidentů, které podle Britů spáchali Rusové na jejich území, přičemž nyní přicházejí stále varovnější signály, že Moskva může chystat další provokace, včetně ohrožení britských podmořských kabelů.

„Proč by Rusko chtělo zahájit boje s Británií, když má mnohem větší ekonomiku než Británie?“ dotázal se Carlson. Někdejší tvrdý zastánce brexitu Rees-Mogg jej rychle opravil, že Rusko má menší ekonomiku než Británie. „Má větší armádu,“ upřesnil. Carlson přesto trval na svém, a když Rees-Mogg podotkl, že Británie má větší ekonomiku z hlediska HDP, americký moderátor odvětil, že HDP není jediný způsob hodnocení ekonomiky.

Carlson v průběhu rozhovoru zopakoval některá obvyklá vyjádření ruské propagandy, například že existoval slovní závazek Washingtonu vůči Moskvě, že se NATO nebude rozšiřovat na východ, nebo že NATO způsobilo „převrat“ na Ukrajině během protestů v roce 2014.

Také naznačoval, že Rusko jen sleduje své zájmy, protože nechtělo mít na svých hranicích jaderné zbraně. Vychvaloval ruskou armádu jako jednu z nejmocnějších na světě, a když Rees-Mogg namítl, proč tedy Rusko nedobylo Kyjev, podle Carlsona to bylo kvůli tomu, že Putin projevil zdrženlivost a nevrhl na Ukrajinu všechny své hypersonické střely či dokonce jaderné zbraně.

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V jeden moment se Rees-Mogg zeptal Carlsona, zda věří v „teritoriální integritu národních států“. „V mého vlastního určitě,“ odpověděl Carlson. „Nejsem si jistý, zda kvůli teritoriální integritě státu někoho jiného stojí za to riskovat můj život,“ dodal.

„Hitler měl pravdu“

Carlson též v rozhovoru tvrdil, že zabíjení nevinných není nikdy ospravedlnitelné, aniž by ale explicitně odsoudil Rusko. „Nikdy jsem nerozuměl tomu, proč vlastně (jsme museli) bojovat ve druhé světové válce,“ dodal. Rees-Mogg podotkl, že kdyby se Británie a USA Hitlerovi nepostavily, snažil by se ovládnout vše, co mohl.

„Hitler řekl, že 15 procent bylo kdysi německé a Polsko to získalo díky Versailleské smlouvě. To bylo německé území s německým obyvatelstvem. Takový byl jeho argument. A mimochodem, to byla pravda,“ začal vysvětlovat Carlson. „Myšlenka, že Hitler se jen tak zničehonic valil (s armádou) do Polska, je lež a všichni jí věří, protože o skutečných faktech nevědí vůbec nic,“ pokračoval moderátor s tím, že rozhodně neobhajuje Hitlera.

Carlson ignoroval fakt, že zmíněné polské území získalo Prusko rozdělením Polska s dalšími zeměmi a i německé údaje ukazovaly, že populace zde byla především polská. Versailleská smlouva stvrdila navrácenou suverenitu Polska. Přístav Gdaňsk, kde bylo převážně německé obyvatelstvo, byl pod správou Společnosti národů.

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Podle Carlsona Británie neměla s polskou záležitostí nic co do činění, a přesto si zničila své impérium i vlastní zemi v boji v této válce, „o které si stále předstírají, že to byl dobrý nápad, ale nebyl“. Rees-Mogg podotkl, že Británie se musela Německu postavit, protože to byla fundamentální věc boje dobra se zlem.

„Prospělo to Británii?“ dotíral stále Carlson. „Mluvili bychom německy,“ vysvětlil Rees-Mogg. „Komu na tom záleží,“ vysmál se mu americký moderátor. „Takže by bylo fajn, kdyby se ve vaší zemi mluvilo alespoň nějakým evropským jazykem.“

Moderátor čelí kritice

Carlson svým rozhovorem vzbudil velké pobouření. „Ano, Tuckere, pro Spojené království je lepší, že vyhrálo druhou světovou válku. Pro Ameriku je lepší, že vyhrála druhou světovou válku. A svět by na tom byl mnohem hůře, kdyby druhou světovou válku vyhráli nacisté. Na tom není nic složitého,“ napsal americký republikánský senátor Ted Cruz, jenž se sám s Carlsonem střetl.

„Zapomněl snad, že Hitler zavraždil 11 milionů lidí? Myslel jsem, že Tucker je proti zabíjení. Potřebuje pomoc. Vážnou pomoc,“ zkritizoval Carlsona též americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee.

Není to poprvé, co se bývalý moderátor stanice Fox News zdál smývat vinu nacistického Německa za rozpoutání nejhoršího vojenského konfliktu dějin. Údajný historik Darryl Cooper u něj tvrdil, že po konfliktu bažil britský premiér Winston Churchill. Podle něj Hitler nechtěl válku a Židé a další vězni v koncentračních táborech umírali, protože Německo nebylo připravené na válečné zajatce.

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Carlson je též považován za velkého apologetu ruského prezidenta Vladimira Putina, se kterým udělal rozhovor, kde nechal vůdce Kremlu volně pronášet svá nepravdivá a propagandistická prohlášení na adresu Ukrajiny. Sám moderátor se vyjadřuje výrazně protiukrajinsky.

Média o Carlsonovi někdy mluví jako o tváři „trumpismu bez Trumpa“. Moderátor amerického prezidenta v minulosti silně podporoval, v nedávné době se s ním rozešel kvůli odporu k válce s Íránem. Carlson i tak zůstává vlivným hlasem v Trumpově hnutí MAGA.

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