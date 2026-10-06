Obhajujete Hitlera, kritizuje polský velvyslanec Carlsona. Žádá omluvu

„Jsem uražen falešnými a hluboce znepokojivými prohlášeními, která jste vyslovil ohledně vypuknutí druhé světové války během svého nedávného rozhovoru se Sirem Jacobem Rees-Moggem,“ napsal velvyslanec na X. Carlsonovi vytkl, že „ospravedlňoval invazi nacistického Německa“.
Odkazoval na Carlsonova slova, že nacistický vůdce Adolf Hitler nevpadl bezdůvodně do Polska. „Hitler řekl, že 15 procent bylo kdysi německých a Polsko to získalo díky Versailleské smlouvě. To bylo německé území s německým obyvatelstvem. Takový byl jeho argument. A mimochodem, to byla pravda,“ řekl americký moderátor s tím, že většinou lidi o „skutečných faktech neví vůbec nic“.
„Toto prohlášení představuje obrovskou urážku milionů obětí nacismu, včetně stovek tisíc amerických vojáků, kteří byli zabiti nebo zraněni při osvobozování Evropy z okupace Třetí říší,“ vytkl Klich Carlsonovi.
Carlson též řekl, že Británie neměla s polskou záležitostí nic co do činění, a přesto si zničila své impérium i vlastní zemi v boji v této válce. Klich podotýká, že i to se vzdaluje „historické pravdě“. Připomíná, že Británie a Francie vyhlásily válku Německu nejen kvůli politickému závazku spojenců, ale protože by stejně byly napadeny Hitlerem, jehož „hnala myšlenka na dobytí světa a zničení všech demokratických států“.
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Británie neměla bojovat v druhé světové a Hitler měl pravdu, naznačil Carlson
Velvyslanec zdůraznil, že útok nacistického Německa na Polsko 1. září 1939 „byl pečlivě naplánovanou a brutální útočnou válkou“. Připomíná, že „Hitler jednal ve shodě s dalším totalitním zločincem, Josifem Stalinem,“ s nímž si rozdělil Polsko.
„Jako americký novinář, který využívá demokratického práva na svobodu projevu, jste se nyní stal obhájcem Adolfa Hitlera. Přitom se uchylujete ke lžím a zcela paděláte doložené historické záznamy,“ pustil se velvyslanec do moderátora. Vyzval jej k odvolání těchto „klamných a ostudných výroků“ a veřejné omluvě.
„Nacistickou propagandu nelze rehabilitovat pod záštitou svobody projevu, ani by svoboda projevu neměla být zneužívána k znesvěcování památky obětí druhé světové války,“ uvedl Klich. „Historie nesmí být překrucována. Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k jejímu opakování,“ dodal.
Carlsona za jeho výroky též zkritizoval velvyslanec USA v Izraeli Mike Huckabee. „Zapomněl snad, že Hitler zavraždil 11 milionů lidí? Myslel jsem, že Tucker je proti zabíjení. Potřebuje pomoc. Vážnou pomoc.“
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Hitler chtěl mír, ne holokaust. Padouch byl Churchill, zaznělo u Carlsona
Není to poprvé, co se bývalý moderátor stanice Fox News zdál smývat vinu nacistického Německa za rozpoutání nejhoršího vojenského konfliktu dějin. Údajný historik Darryl Cooper u něj tvrdil, že po konfliktu bažil britský premiér Winston Churchill. Podle něj Hitler nechtěl válku a Židé a další vězni v koncentračních táborech umírali, protože Německo nebylo připravené na válečné zajatce.
Carlson v rozhovoru s Rees-Moggem též několikrát opakoval tvrzení ruské propagandy, například že existoval slovní závazek Washingtonu vůči Moskvě, že se NATO nebude rozšiřovat na východ, nebo že NATO způsobilo „převrat“ na Ukrajině během protestů v roce 2014. Řekl též, že britská ekonomika je menší než ta ruská, načež ho Rees-Mogg opravil, že podle HDP není. Naznačoval i, že Británie hodlá Rusko napadnout, bývalý předseda Dolní sněmovny ho ale korigoval, že Británie se chystá na válku, aby právě ta nemusela vlivem odstrašení vůbec proběhnout.