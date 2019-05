Čaputová vyměnila ochranku s vazbou na kontroverzního exministra vnitra

Kaliňák je také místopředsedou vládního Směru-sociální demokracie. To, že část osobních strážců Čaputová už byla vyměněna, potvrdil Martin Burgr, který má na starosti komunikaci příští prezidentky. K bližším důvodům výměny se ale vyjádřit nechtěl.

Čaputová si soukromé strážce najala už během předvolební kampaně. Důvodem k tomu podle médií byly výhrůžky, kterým čelila nejen ona sama, ale i její rodina. Poté, co v březnu tato právnička zvítězila ve druhém kole prezidentských voleb, jí byla přidělena státní ochranka.



Podle portálu aktuality.sk je možné, že Čaputová si vzala příklad ze zkušeností dosluhujícího prezidenta Andreje Kisky, který měl v minulosti problém s únikem informací o soukromých cestách, třeba o dovolených. V souvislosti s tím se na Slovensku spekulovalo, že zdrojem úniků mohou být členové prezidentovy ochranky.

Robert Kaliňák byl ministrem vnitra do loňského března, kdy z funkce odstoupil na nátlak opozice, části vládní koalice i veřejnosti po vraždě investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. S Kaliňákovým jménem je spojována řada kauz týkajících se podezření z finančních podvodů a ovlivňování médií.



Čaputová potvrdila, že její první zahraniční cesta v roli hlavy státu povede do Česka, navštívit chce také Polsko, Maďarsko a Německo. Agentuře TASR řekla, že se z Pezinku severně od Bratislavy, kde bydlí, nehodlá stěhovat do Bratislavy. Cestou do prezidentského paláce prý bude stát v kolonách tak jako běžní občané. „Moje práce je stejně důležitá jako práce jiných lidí,“ uvedla.