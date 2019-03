Čaputová musí vysvětlovat pochybnosti týkající se své koncipientské praxe

Portál topky.sk upozornil na fakt, že Zuzana Čaputová zahájila svou koncipientskou praxi 15. dubna 2005 a hned týden potom začala vykonávat živnost. Podle zákona přitom měla poté advokátní komoru požádat o vyjádření, zda je taková činnost v souladu s výkonem praxe.



Tu by poté měla posoudit komise, která však v roce 2005 ještě neexistovala. Byla zavedena až po změně zákona o advokacii v roce 2013.

Čaputová ale žádnou žádost nepodala. Potvrdila to i Slovenská advokátní komora. Ve vyjádření pro slovenská média také uvedla, že pokud by by takovou žádost dostala v současnosti,nejspíše by výkon živnosti Čaputové označila jako neslučitelný s advokátní praxí.

Podle portálu pravda.sk byl obsah její živnosti ubytování, reklamní a propagační činnost a také kontrola transpozice práva EU do slovenského právního pořádku.

Čaputová odmítá, že by porušila zákon

Čaputová prostřednictvím svého tiskového mluvčího odmítá, že by v roce 2005 nějak porušila zákon.

„Co se týká povinnosti ohlásit výkon živnosti během koncipientské praxe, tak v té době, kdy koncipientskou praxi plnila, tak tato ohlašovací povinnost nebyla. Vznikla až změnou zákona v roce 2013, tady dávno po složení její advokátní zkoušky,“ uvedl pro topky.sk mluvčí Čaputové Martin Burgr.

Advokátní komora však tvrdí, že tuto povinnosti v roce 2005 měla, přestože ještě neexistovala kontrolní komise. Vzhledem k tomu, že koncipientská praxe je jednou z podmínek pro zápis na seznam advokátů, mohou panovat pochybnosti, zda se Čaputová stala advokátkou oprávněně.

Slovenská advokátní komora uvedla, že v době, kdy skládala advokátní zkoušky, neměla žádné informace o tom, by nesplnila všechny podmínky stanovené zákonem.

Pochybnosti panují také o místně výkonu praxe

Topky.sk také upozorňuje na místo výkonu její praxe. Čaputová podle portálu měla praxi vykonávat v Banské Bystrice, která je od jejího bydliště v městě Pezinok vzdálená téměř 200 kilometrů. Již v roce 2006 totiž jako právnička zastupovala právě Pezinok ve známé kauze týkající se skládky.

Podle advokátní komory je místo výkonu její praxe minimálně sporné. „Advokátní koncipient může vykonávat praxi mimo sídlo advokáta maximálně tři měsíce v roce,“ uvedla mluvčí komory Alexandra Donevová. Čaputová se k tomu pro topky.sk zatím nijak nevyjádřila.

Slovenská média v souvislosti s pochybnostmi okolo praxe Čaputové zmiňují i podobnost s případem české exministryně spravedlnosti Taťány Malé. Ta také žila v době své praxe 300 kilometrů od advokátní kanceláře, kde jí vykonávala

