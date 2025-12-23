Vlivný vývojář videoher jel ve ferrari s dalším člověkem, když vůz havaroval a začal hořet na dálnici v Los Angeles.
„Je to nepředstavitelná ztráta a naše srdce jsou s Vinceovou rodinou, jeho blízkými a všemi, kterých se jeho práce dotkla,“ citoval britský server BBC mluvčí společnosti Electronic Arts. Firma vlastní Respawn Entertainment – herní studio, které Zampella spoluzaložil.
Úřady uvedly, že člověk cestující na sedadle spolujezdce byl při nehodě vymrštěn ven, zatímco řidič zůstal zaklíněný. Ani jeden z nich nepřežil. Není jasné, zda Zampella auto řídil.
„Vozidlo z neznámých důvodů sjelo z vozovky, narazilo do betonové bariéry a zcela jej zachvátily plameny,“ uvedla kalifornská dálniční policie.
Zampella vytvořil počítačovou střílečku Call of Duty se svými dlouholetými spolupracovníky Jasonem Westem a Grantem Collierem v roce 2003. Hra, která je částečně inspirovaná událostmi druhé světové války, prodala 500 milionů kopií a vydavatel Activision, kterého vlastní společnost Microsoft, se stal jednou z nejziskovějších herních společností.
Podle agentury AFP se Call of Duty pyšní více než 100 miliony aktivních hráčů měsíčně.
Americká společnost Infinity Ward, která Call of Duty vyvinula, o Zampellovi na sociální síti X napsala, že vývojář „bude vždy zaujímat výjimečné místo v naší historii“.
Frančíza Call of Duty však nebyl jediný úspěch Zampelly. Podílel se i na dalších hrách, jako je Medal of Honor, Titanfall či Apex Legend. Ve společnosti Electronic Arts vývojář pracoval na hře Battlefield 6, která podle BBC přímo konkuruje Call of Duty.