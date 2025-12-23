Při autonehodě zemřel Vince Zampella, tvůrce Call of Duty

V 55 letech zemřel spolutvůrce legendární série videoher Call of Duty Vince Zampella. Zahynul v neděli při autonehodě v Kalifornii. Jeho úmrtí potvrdilo herní vydavatelství Electronic Arts.
Vince Zampella, jeden z tvůrců populární počítačové hry Call of Duty. (12. června 2016) | foto: Profimedia.cz

Videohra Call of Duty, ilustrační snímek (3. srpna 2011)
Vlivný vývojář videoher jel ve ferrari s dalším člověkem, když vůz havaroval a začal hořet na dálnici v Los Angeles.

„Je to nepředstavitelná ztráta a naše srdce jsou s Vinceovou rodinou, jeho blízkými a všemi, kterých se jeho práce dotkla,“ citoval britský server BBC mluvčí společnosti Electronic Arts. Firma vlastní Respawn Entertainment – herní studio, které Zampella spoluzaložil.

Call of Duty existuje jen kvůli tomu, že EA byli haj**ové, vzpomíná vývojář

Úřady uvedly, že člověk cestující na sedadle spolujezdce byl při nehodě vymrštěn ven, zatímco řidič zůstal zaklíněný. Ani jeden z nich nepřežil. Není jasné, zda Zampella auto řídil.

„Vozidlo z neznámých důvodů sjelo z vozovky, narazilo do betonové bariéry a zcela jej zachvátily plameny,“ uvedla kalifornská dálniční policie.

Zampella vytvořil počítačovou střílečku Call of Duty se svými dlouholetými spolupracovníky Jasonem Westem a Grantem Collierem v roce 2003. Hra, která je částečně inspirovaná událostmi druhé světové války, prodala 500 milionů kopií a vydavatel Activision, kterého vlastní společnost Microsoft, se stal jednou z nejziskovějších herních společností.

Další propouštění u Electronic Arts. Odnesly to stovky lidí a Titanfall

Podle agentury AFP se Call of Duty pyšní více než 100 miliony aktivních hráčů měsíčně.

Americká společnost Infinity Ward, která Call of Duty vyvinula, o Zampellovi na sociální síti X napsala, že vývojář „bude vždy zaujímat výjimečné místo v naší historii“.

Frančíza Call of Duty však nebyl jediný úspěch Zampelly. Podílel se i na dalších hrách, jako je Medal of Honor, Titanfall či Apex Legend. Ve společnosti Electronic Arts vývojář pracoval na hře Battlefield 6, která podle BBC přímo konkuruje Call of Duty.

23. prosince 2025

V 55 letech zemřel spolutvůrce legendární série videoher Call of Duty Vince Zampella. Zahynul v neděli při autonehodě v Kalifornii. Jeho úmrtí potvrdilo herní vydavatelství Electronic Arts.

