Caligulovy palácové lodě nezničili nacisté, ale Američané, říkají vědci

Podle římského kronikáře Suetonia císař před zavražděním v roce 41 n. l. vybavoval svá plavidla lázněmi, galeriemi, salony či ovocnými stromy. Ani dvě zhruba sedmdesátimetrové lodě postavené na malém jezeře Nemi nepřišly zkrátka. Pyšnily se mozaikami, sochami, čerpadly na horkou vodu a jinými vymoženostmi.

Caligulovi nástupci nechali jeho lodě potopit. V roce 1929 se je však podařilo z jezera vyzdvihnout a Benito Mussolini pro ně na březích jezera nechal zbudovat muzeum, které bylo slavnostně otevřeno v roce 1940. Jenže již za čtyři roky – jak uvádí zpráva sepsaná v té době britskými a americkými úředníky – muzeum zapálila nacistická vojska.

Snazší obvinit Němce

Vědci nyní tvrdí, že tato zpráva zakrývá skutečného viníka, a to americkou dělostřeleckou jednotku, píše britský list The Times. „Bylo snazší ukázat prstem na Němce. Zpráva byla uspěchaným pokusem svalit vinu na ně,“ říká Stefano Paolucci, historik a spoluautor připravované knihy The Burning of the Nemi Boats, která se případem zabývá.

V Itálii v té době proti Němcům bojovala spojenecká vojska. U jezera Nemi přiměla nacisty k ústupu americká 36. pěší divize.

Správce muzea uvedl, že 31. května roku 1944 viděl, jak budovu zasáhly střely z americké houfnice. Poznamenal ale, že požár vznikl dvě hodiny po ostřelování. Popisoval světla pohybující se uvnitř muzea a obvinil Němce, že lodě polili benzínem a oheň založili oni.

Deník The New York Times posléze otiskl titulek „Nacisté spálili galéry starých Římanů“. Tuto informaci později podpořila oficiální zpráva, která obvinila „fanatické“ německé jednotky ze spáchání „zločinu proti civilizaci“.

Flavio Altamura, archeolog a spoluautor připravované knihy, řekl: „Němci to popírali, ale tak se to mělo 80 let, než jsme zprávu analyzovali a zjistili, že to nesedí.“ Podle badatelů střechu muzea prorazily rozžhavené šrapnely, které lodě napuštěné vysoce hořlavým dehtem zapálily.

„Zpráva tvrdila, že požár nemohl vzniknout v důsledku ostřelování, protože vypukl o dvě hodiny později, ale jiným ostřelovaným dřevěným stavbám v té době trvalo podobnou dobu, než začaly hořet. Domníváme se, že světlo, které správce viděl, byl pomalu se rozjíždějící požár,“ řekl Altamura.

Přehlédnutá zpráva a vazby na fašismus

Autoři našli zprávu italského dělostřeleckého experta, podle níž požár skutečně mohly založit americké šrapnely. Tu však vyšetřovatelé přehlédli. Altamura uvedl, že se Spojenci po dřívějším zničení klášteru Montecassino jižně od Říma, který v roce 526 založil svatý Benedikt, chtěli vyhnout tomu, aby na sebe vzali další vinu.

„Němci je už nazývali barbary a bylo by velmi trapné přiznat, že lodě zasáhli,“ řekl Altamura. Autoři také tvrdí, že Salvatore Aurigemma, italský památkář, který vedl vyšetřování, důkazy přehlédl, aby získal přízeň Spojenců a zamlžil tak své dřívější fašistické vazby.

Zdobené bronzové hlavy lvů a vlků, které Aurigemma z muzea na čas odvezl, jsou nyní k vidění Římském národním muzeu. Mozaiková deska z lodí byla po druhé světové válce prodána manhattanskému páru, který ji léta používal jako konferenční stolek. V roce 2021 ji získala opět Itálie.

„Náš výzkum lodě nevrátí, ale věříme, že jsme objasnili záhadu a ukázali, že ať už bojuje kdokoli, válka je vždy destruktivní,“ uzavřel Altamura.