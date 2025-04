Amerika si připomíná sto šedesát let od atentátu na Abrahama Lincolna. Asi nejslavnější fotka největšího z amerických prezidentů vznikla ve studiu renomovaného fotografa Mathewa Bradyho a sám Lincoln...

Přísaha vyjednává o možné spolupráci pro podzimní volby do Sněmovny se sociální demokracií. Podle jejího šéfa Roberta Šlachty to totiž budou mít letos malé strany těžké kvůli obavám z propadnutí...

Přivedl jsem si domů Češku a jsem křesťan, vypráví právník a obuvník z Vietnamu

Premium

Do Českého Těšína přijel dnešní právník a podnikatel Viet Do Pham v šesti letech, aniž by uměl slovo česky. Pokračoval na gymnázium a nakonec vystudoval práva. A protože nechtěl, aby ho manželka...