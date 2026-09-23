Británie předloni uznala svrchovanost Mauricia nad souostrovím v Indickém oceánu po desetiletích sporů, o nichž rozhodovaly mezinárodní soudy. Letos v dubnu však plán na samotné předání ostrovů své bývalé kolonii pozastavila kvůli dřívějším Trumpovým výhradám.
Británie a USA mají na strategicky významném souostroví základnu Diego García, kterou si mají podle dohody o předání od Mauricia pronajímat. Mauricius v reakci na pozastavení plánu přislíbil, že vynaloží veškeré úsilí k dokončení dekolonizace, aby ostrovy získal diplomatickou a právní cestou.
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Trump v úterý během setkání s britským premiérem Andym Burnhamem na okraji Valného shromáždění OSN v New Yorku mluvil o „hrozné dohodě“ a uvedl, že ji Británie přehodnotí. Burnham jednoslovně přitakal.
„Takže musíme dále pracovat s našimi americkými spojenci, s prezidentem Trumpem a jeho vládou, abychom dohodu dostali do stavu, v němž bychom ji mohli podpořit,“ řekl BBC Streeting. Trumpův postoj podle něho není nový, jeho úterní slova však potvrzují, že se jeho názor nemění. Přehodnocení dohody má zejména zajistit dlouhodobou jistotu pro základnu Diego García, doplnil ministr.
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Čagoské ostrovy se nacházejí v Indickém oceánu a Británie je ovládá od počátku 19. století. Dohoda předpokládala, že Spojené království postoupí svrchovanost nad ostrovy Mauriciu, ale bude platit přibližně 101 milionů liber (asi 2,8 miliardy korun) ročně za pronájem společné britsko-americké vojenské základny na největším ostrově Diego García.
Dohoda byla dojednána loni v květnu a USA ji tehdy uvítaly, začátkem letošního roku ji však Trump zpochybnil a označil za „akt naprosté slabosti“. Podle BBC mnoho obyvatel Čagoských ostrovů považuje dohodu za zradu a chce, aby si Británie zachovala suverenitu nad jejich územím.
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Základna na ostrově Diego García, který si Británie podle dohody měla pronajmout na 99 let, sehrála důležitou roli v obou válkách vedených Spojenými státy proti Iráku, při bombardování Afghánistánu v roce 2001 i při bombardování povstalců v Jemenu. Mauricius získal nezávislost na Británii v roce 1968.
Jednání o nezávislosti Mauricia, tehdejší britské kolonie, se konala v roce 1965 v Londýně. Zástupci Mauricia se později obrátili na Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) v Haagu s tvrzením, že Británie souostroví účelově oddělila těsně před vyhlášením nezávislosti jejich země, což odporuje Chartě OSN. Tvrdili také, že Britové při vyjednávání o rozdělení Mauricia používali výhrůžky a politický nátlak. Soud jim v roce 2019 dal za pravdu a Valné shromáždění OSN vyzvalo Británii, aby se Čagoských ostrovů vzdala.
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