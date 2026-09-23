Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Británie po Trumpově tlaku přehodnotí „hroznou“ dohodu o Čagoských ostrovech

Autor: ,
  13:12
Andy Burnham a Donald Trump jednají na okraj Valného shromáždění OSN. (22. září...

Andy Burnham a Donald Trump jednají na okraj Valného shromáždění OSN. (22. září 2026) | foto: ČTK

Americká vojenská základna na ostrově Diego García v Indickém oceánu
Misley Mandarin, jenž se označuje za premiéra čagoské exilové vlády, na...
Americký bombardér startuje ze základny Diego García v Indickém oceánu. (15....
Diego Garcia
17 fotografií
Britská vláda přehodnotí dohodu o předání Čagoských ostrovů Mauriciu, kterou tento týden kritizoval americký prezident Donald Trump, řekl britský ministr obrany Wes Streeting. Dohodu je podle něj třeba upravit tak, aby ji mohly podpořit také Spojené státy. Británie s nimi na souostroví provozuje společnou vojenskou základnu.

Británie předloni uznala svrchovanost Mauricia nad souostrovím v Indickém oceánu po desetiletích sporů, o nichž rozhodovaly mezinárodní soudy. Letos v dubnu však plán na samotné předání ostrovů své bývalé kolonii pozastavila kvůli dřívějším Trumpovým výhradám.

Británie a USA mají na strategicky významném souostroví základnu Diego García, kterou si mají podle dohody o předání od Mauricia pronajímat. Mauricius v reakci na pozastavení plánu přislíbil, že vynaloží veškeré úsilí k dokončení dekolonizace, aby ostrovy získal diplomatickou a právní cestou.

Bílý dům zvažuje odkup Čagoských ostrovů od Mauricia, snaží se obejít Londýn

Trump v úterý během setkání s britským premiérem Andym Burnhamem na okraji Valného shromáždění OSN v New Yorku mluvil o „hrozné dohodě“ a uvedl, že ji Británie přehodnotí. Burnham jednoslovně přitakal.

„Takže musíme dále pracovat s našimi americkými spojenci, s prezidentem Trumpem a jeho vládou, abychom dohodu dostali do stavu, v němž bychom ji mohli podpořit,“ řekl BBC Streeting. Trumpův postoj podle něho není nový, jeho úterní slova však potvrzují, že se jeho názor nemění. Přehodnocení dohody má zejména zajistit dlouhodobou jistotu pro základnu Diego García, doplnil ministr.

Británie odloží předání Čagoských ostrovů Mauriciu. Dohodu dříve kritizoval Trump

Čagoské ostrovy se nacházejí v Indickém oceánu a Británie je ovládá od počátku 19. století. Dohoda předpokládala, že Spojené království postoupí svrchovanost nad ostrovy Mauriciu, ale bude platit přibližně 101 milionů liber (asi 2,8 miliardy korun) ročně za pronájem společné britsko-americké vojenské základny na největším ostrově Diego García.

Dohoda byla dojednána loni v květnu a USA ji tehdy uvítaly, začátkem letošního roku ji však Trump zpochybnil a označil za „akt naprosté slabosti“. Podle BBC mnoho obyvatel Čagoských ostrovů považuje dohodu za zradu a chce, aby si Británie zachovala suverenitu nad jejich územím.

Stupidita, vyčítá Trump Britům, že se vzdali klíčových ostrovů. Tehdy to podpořil

Základna na ostrově Diego García, který si Británie podle dohody měla pronajmout na 99 let, sehrála důležitou roli v obou válkách vedených Spojenými státy proti Iráku, při bombardování Afghánistánu v roce 2001 i při bombardování povstalců v Jemenu. Mauricius získal nezávislost na Británii v roce 1968.

Jednání o nezávislosti Mauricia, tehdejší britské kolonie, se konala v roce 1965 v Londýně. Zástupci Mauricia se později obrátili na Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) v Haagu s tvrzením, že Británie souostroví účelově oddělila těsně před vyhlášením nezávislosti jejich země, což odporuje Chartě OSN. Tvrdili také, že Britové při vyjednávání o rozdělení Mauricia používali výhrůžky a politický nátlak. Soud jim v roce 2019 dal za pravdu a Valné shromáždění OSN vyzvalo Británii, aby se Čagoských ostrovů vzdala.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Chtěl bych, abys byl zase náš táta, vzkázal zesnulému Tesaříkovi syn ve smuteční síni

Marie Rottrová na posledním rozloučení s Richardem Tesaříkem (16. září 2026,...

Ve strašnickém krematoriu v Praze se kolegové a veřejnost rozloučili se spoluzakladatelem a frontmanem kapely Yo Yo Band Richardem Tesaříkem. Na smutečním obřadu promluvil syn Štěpán, zazněly zde...

Zrádci 3: Kdo jsou letos zrádci a kdo vypadl jako první

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech

Předvolební billboardy hnutí ANO (září 2026)

Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...

Dálniční známky nezdraží. Proč nenávidíte mladé lidi? ptal se Hřib Okamury

Přímý přenos
ilustrační snímek

Změnu zákona, která zastaví pravidelné zdražování dálničních známek, schválili poslanci. Vládní návrh ruší každoroční valorizaci jejich cen. Denní dálniční známka by také měla nově platit 24 hodin od...

23. září 2026  5:30,  aktualizováno  13:53

NATO je k něčemu jinému, nemusíme reagovat na všechno, řekl Kaliňák

Slovenský ministr obrany Robert Kaliňák (7. září 2026)

Slovenská armáda je připravena chránit spojence v případě jejich vojenského napadení, během stávající hybridní války je ale třeba reagovat uvážlivě. Ve středu to řekl slovenský ministr obrany Robert...

23. září 2026  13:39

V kauze falešné závěti továrníka Řípy soud zprostil obžaloby všechny stíhané

Vdova (vlevo) po zesnulém zakladateli strojírenské firmy Karsit Group čelí u...

Krajský soud v Hradci Králové dnes v kauze možné falešné závěti po továrníkovi Františku Řípovi osvobodil všechny čtyři obžalované ženy. Hlavní obviněnou byla vdova po podnikateli Alena Řípová....

23. září 2026  13:39

Nejlepším prezidentem byl Havel, řekl průzkum. Pavel si polepšil, ale lepší byl Klaus

Tisíce lidí protestovaly v Praze proti policejnímu zásahu na CzechTeku. Na...

Za nejlepšího porevolučního prezidenta lidé stále považují Václava Havla. Ukázal to průzkum agentury STEM/MARK. Druhý je Václav Klaus a třetí současná hlava státu Petr Pavel, který si od předchozího...

23. září 2026  13:37

Důstojník přihrával zakázky ženě, armáda musela kupovat od ní. Vězení se vyhnou

Premium
Bývalý důstojník tajné služby Oršel (vlevo) u soudu.

Bývalý vysoký důstojník Vojenského zpravodajství Karel Oršel vyvázl u soudu s podmíněným trestem. Podle středečního rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 zneužíval svou funkci v tajné službě a...

23. září 2026  13:28

Výbuch ve vlašimské zbrojovce. Jeden zraněný, další člověk má potíž se sluchem

Sellier & Bellot ve Vlašimi

Ve vlašimské zbrojovce Sellier & Bellot se ráno ozval výbuch. Jeden člověk utrpěl středně těžké zranění, další má potíže se sluchem. Nebezpečí nehrozí, policie případ prověřuje jako pracovní úraz,...

23. září 2026  11:22,  aktualizováno  13:21

Za nevolností školáků z Újezdu je salmonelóza, potvrdila hygiena. Nemocných jsou stovky

Masarykova základní škola Újezd nad Lesy

U několika dětí z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze byla potvrzena nákaza salmonelózou. Uvedla to mluvčí pražské hygienické stanice (HSHMP) Petra Batók. Nemocných je podle jejích...

23. září 2026  12:46,  aktualizováno  13:16

KLDR otestovala novou zbraň. Způsobí bolest hlavy nepřátelům, pyšní se Kim

Premium
Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou Kim Ču-e sleduje test nové...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un přihlížel testu nové hypersonické rakety. Prohlásil, že nepřátelům KLDR způsobí „nevyléčitelnou bolest hlavy“, a zdůraznil, že test ukazuje moc severokorejského...

23. září 2026  13:13

Británie po Trumpově tlaku přehodnotí „hroznou“ dohodu o Čagoských ostrovech

Andy Burnham a Donald Trump jednají na okraj Valného shromáždění OSN. (22. září...

Britská vláda přehodnotí dohodu o předání Čagoských ostrovů Mauriciu, kterou tento týden kritizoval americký prezident Donald Trump, řekl britský ministr obrany Wes Streeting. Dohodu je podle něj...

23. září 2026  13:12

Tejc zvažuje snížit trestní odpovědnost u nejzávažnějších činů na 13 let

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (ANO) na tiskové konferenci po zasedání...

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc zvažuje snížení hranice trestní odpovědnosti z 15 na 13 let u nejzávažnějších trestných činů. Vychází přitom z analýzy ministerstva, kterou ve středu v Poslanecké...

23. září 2026  13:08

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

V Ralsku plánují obří datové centrum pro AI, spotřebu bude mít jako krajské město

Soukromý investor připravuje v Ralsku na Českolipsku výstavbu obřího datového...

Výstavbu obřího datového centra pro umělou inteligenci (AI) připravuje v průmyslové zóně v Ralsku na Českolipsku soukromý investor. Liberecký kraj i město Ralsko požadují k projektu posouzení vlivů...

23. září 2026  13:07

Bartošovi ukradli akordeon z auta. Po výzvě na internetu se vrátil k majiteli

Kulturní vložka. V přestávce pirátského mítinku ve formě pub kvízu zahrál na...

Pirátskému poslanci Ivanu Bartošovi někdo vzal v noci na úterý akordeon přímo z kufru zamčeného auta v pražských Vinohradech. S prosbou o pomoc se hned odpoledne obrátil na členy sousedské...

23. září 2026  13:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde