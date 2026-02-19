Trump našel spojence proti Britům. Na klíčových ostrovech se vylodili domorodci

Misley Mandarin, jenž se označuje za premiéra čagoské exilové vlády, na protestu proti tomu, aby Londýn předal Čagoské ostrovy Mauriciu. (7. ledna 2026) | foto: Profimedia.cz

Jan Hron
  20:00
Čtveřice původních obyvatel Čagoských ostrovů připlula na toto souostroví, aby zde založila trvalé osídlení a bránila plánům Londýna předat území Mauriciu. Britské úřady jejich misi označily za „nelegální“. Čtveřice a její podporovatelé se staví na stranu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který Londýn za rozhodnutí odevzdat ostrovy s klíčovou základnou Diego Garcia znovu zkritizoval.

„Čas je pro nás kritický,“ uvedl vedoucí skupiny Misley Mandarin, jenž se označuje za premiéra čagoské exilové vlády. Chce umožnit lidem, kteří se narodili na ostrovech, aby se mohli vrátit domů dříve, než zemřou. Doprovází ho jeho dvaasedmdesátiletý otec Michel, jenž ostrov opustil ve svých čtrnácti letech.

Na dva tisíce Čagosanů bylo v 60. a 70. letech 20. století deportováno britskou vládou, aby na ostrově Diego Garcia mohla být vybudována společná vojenská základna Velké Británie a USA. Část přebývá na Mauriciu, další žijí v Británii. Na ostrovech nikdo trvale nežije.

Mandarin to chce změnit. „Jsme britští Čagosané. Pocházíme z tohoto ostrova. A jsme tu, abychom tu zůstali,“ prohlásil. Podle něj by se vláda britského premiéra Keira Starmera nemohla považovat za obhájce lidských práv, pokud by se je pokusila z jejich domoviny násilně vyhnat.

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Průlomový soud: Meta čelí žalobě kvůli závislosti dětí na sociálních sítích

Mark Zuckerberg vypovídal u soudu, který se zabývá případem dívky, která žaluje...

Mark Zuckerberg jako generální ředitel společnosti Meta ve středu vypovídal před soudem v Los Angeles. Američtí soudci se snaží zjistit, jestli sociální sítě záměrně vyvolávají závislost u dětí....

19. února 2026  18:05

Příběh podmanění a pokoření. Ragbyová bitva Walesu s Anglií je víc než sport

Premium
Six Nations.Turnaj šesti národů není jen soutěží ale každoročním kulturním...

Od naší spolupracovnice ve Velké Británii Vlaky z Walesu do Londýna byly před několika dny plné rozjařených pasažérů v červených dresech, s vlajkami, šálami a čepicemi jednoznačně prozrazujícími, že jedou fandit národnímu ragbyovému týmu na...

19. února 2026

