„Čas je pro nás kritický,“ uvedl vedoucí skupiny Misley Mandarin, jenž se označuje za premiéra čagoské exilové vlády. Chce umožnit lidem, kteří se narodili na ostrovech, aby se mohli vrátit domů dříve, než zemřou. Doprovází ho jeho dvaasedmdesátiletý otec Michel, jenž ostrov opustil ve svých čtrnácti letech.
Na dva tisíce Čagosanů bylo v 60. a 70. letech 20. století deportováno britskou vládou, aby na ostrově Diego Garcia mohla být vybudována společná vojenská základna Velké Británie a USA. Část přebývá na Mauriciu, další žijí v Británii. Na ostrovech nikdo trvale nežije.
Mandarin to chce změnit. „Jsme britští Čagosané. Pocházíme z tohoto ostrova. A jsme tu, abychom tu zůstali,“ prohlásil. Podle něj by se vláda britského premiéra Keira Starmera nemohla považovat za obhájce lidských práv, pokud by se je pokusila z jejich domoviny násilně vyhnat.