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Rusko stavělo své zbraně na síle. Jak se liší od západních armád, popsal bývalý špion

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  6:58
Rusko dlouhodobě stavělo své zbraňové systémy především na síle, odolnosti a manévrovatelnosti. Na rozdíl od západních armád nekladlo důraz na technologie obtížné zjistitelnosti, takzvané stealth, ale spíše na robustnost techniky a výkonné motory letadel.
Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké...

Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké vlastenecké války, tedy 80. výročí porážky nacistického Německa. (9. května 2025) | foto: Reuters

Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké...
Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké...
Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké...
Ruští vojáci se účastní vojenské přehlídky ke Dni vítězství. (9. května 2026)
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V rozhovoru to řekl bývalý specialista vojenské rozvědky nizozemského letectva Fred Streefland. Přesto si podle něj Rusko zejména od konce 90. let postupně zlepšovalo radarové a raketové technologie a v některých oblastech přicházelo s inovativními řešeními.

Ruská vojenská doktrína se podle Streeflanda výrazně lišila od západního přístupu. Zatímco Spojené státy vyvíjely stíhačky páté generace se schopností vyhýbat se odhalení, Rusko se soustředilo spíše na tradiční představy o síle a odolnosti bojových systémů. Rusové podle něj zaostávali za vývojem stealth technologií, ale některé své systémy intenzivně testovali v ozbrojených konfliktech.

K válce na Ukrajině Streefland uvedl, že Rusko při zahájení invaze výrazně podcenilo odpor Ukrajiny a očekávalo rychlé vítězství. „Když Rusko napadlo Ukrajinu, myslelo si, že ji dokáže dobýt za tři dny. V tom se výrazně přepočítalo,“ řekl Streefland. Konflikt podle něj zároveň ukázal proměnu moderního boje, v němž tradiční tanky a dělostřelectvo doplnily drony, elektronický boj a kybernetické operace. Právě kombinaci těchto prvků označil za charakteristický znak hybridní války.

Rusko podle něj ve válce změnilo taktiku a techniky boje, nikoliv ve velké míře používanou techniku. Ruské letectvo stále nasazuje převážně letouny předchozích generací a armáda používá i starší typy raket. Největší technologický pokrok podle něj nastal u bezpilotních systémů, kde lze pozorovat značné množství inovací. V ostatních segmentech podle něj Rusko v posledních dvou desetiletích inovovalo podstatně méně.

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Streefland zároveň poznamenal, že války obecně urychlují technologický vývoj. Připomněl, že podobný efekt bylo možné pozorovat už za druhé světové války například při rozvoji radarů, raketových zbraní nebo proudových letadel. Současná válka mezi Ruskem a Ukrajinou podle něj sehrává podobnou roli zejména v rozvoji dronů. Moderní konflikty však podle něj zůstávají kombinací různých vojenských prvků. „Pokud dnes vedete válku, je to hybridní válka s velkým podílem kybernetických operací, dronů a raket, ale stále také s vojáky v terénu,“ dodal.

Streefland absolvoval Nizozemskou královskou vojenskou akademii a 16 let sloužil v Královském nizozemském letectvu jako specialista vojenské rozvědky na ruské zbraňové systémy. V minulosti poskytoval poradenství pilotům letounů F-16, velitelům leteckých základen a generálnímu tajemníkovi Severoatlantické aliance (NATO). Dnes se věnuje především moderním kyberhrozbám, umělé inteligenci a ochraně firem před novou generací útoků. Prahu navštívil začátkem června, zúčastnil se konference Information Security Summit.

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