V jaderných elektrárnách v Evropě může dojít k nehodám, vyhrožuje Medveděv

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv ve svém komentáři na Telegramu nepřímo pohrozil západním zemím jadernou hrozbou v podobě útoku na jejich elektrárny. Zmínil to v souvislosti se situací v Záporožské jaderné elektrárně. „Co na to říci... Nemělo by se zapomínat, že jaderné elektrárny jsou i v Evropské unii,“ napsal Medveděv.