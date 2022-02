Medveděv: Můžeme se na sebe dívat skrz pušky, vztahy se Západem nepotřebujeme

Medveděv, který je v současnosti místopředsedou Rady bezpečnosti Ruské federace, na ruské sociální síti VKontakte napsal, že možná nastal čas „zamknout ambasády“ a „můžeme na sebe dívat přes dalekohledy a mířidla pušek“.

Podle Medveděva bude Moskva bez ohledu na sankce pokračovat ve své operaci na Ukrajině, dokud nedosáhne cílů stanovených prezidentem Vladimirem Putinem. Jaké jsou tyto cíle však nespecifikoval.

Medveděv rovněž uvedl, že reakce Ruska na sankce může znamenat i vystoupení Moskvy z posledního paktu o jaderných zbraních, nové dohody START, která omezuje nukleární arzenály USA a Ruska.

Rovněž poznamenal, že zahraničí Rusko straší zabavováním peněz ruských občanů a podniků. Rusko podle něj na takové jednání odpoví úplně stejně.

Дмитрий Медведев --- English text below ---



Тут санкции ввели против всех членов Совета безопасности России. Вот пишу этот текст практически в панике. Обидно. И что делать-то будем теперь? Но для истории хочу заметить следующее.



1. Сначала о главном. Эти чудесные запреты, конечно, ничего не изменят. Это даже невежественным людям в Госдепе понятно. Включая и решение о проведении военной операции по защите Донбасса. Она будет проведена в полном объёме, до достижения всех результатов, о которых... сказал Президент России. Ни больше и ни меньше. Как, кстати, было в подобной ситуации в 2008 году.

„(Odpovíme) zabavením prostředků cizinců a zahraničních společností v Rusku podle starého principu,“ napsal Medveděv na VKontaktě. „A možná znárodněním majetku osob, které mají registraci v nikoli přátelských jurisdikcích. Jako jsou USA, státy EU a řada zemí anglosaského světa, které s tím souhlasí,“ citovala Medveděva agentura TASS.

„Rada Evropy a Parlamentní shromáždění Rady Evropy pozastavila členství Ruska. Strašná nespravedlnost,“ napsal Medveděv. Podotkl ale, že je to dobrá příležitost pro to, aby Rusko mohlo za sebou „prásknout dveřmi“ a obnovit řadu důležitých institutů, například trest smrti v případě těžkých zločinů.

Západ se přibližuje k vyloučení Ruska ze SWIFT

Rozhodnutí vyloučit Rusko z globálního platebního systému SWIFT bude učiněno do několika dnů, řekl v sobotu agentuře Reuters guvernér jedné z centrálních bank v eurozóně.

Obdobně hovořila také litevská premiérka Ingrid Šimonytéová, která uvedla, že západní partneři se přibližují k rozhodnutí Rusko od systému odstřihnout. Tento krok se podle médií zřejmě rozhodla podpořit nově také Itálie, která byla dosud proti.

„SWIFT je jen otázkou času, velmi krátké doby, dní,“ řekl guvernér centrální banky, který si nepřál být jmenován. „Je to dostatečné? Ne. Je to nezbytné? Rozhodně. Sankce mají smysl pouze tehdy, pokud to bude pro obě strany znamenat náklady. A toto bude nákladné,“ dodal.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mezitím sdělil, že italský premiér Mario Draghi během společného telefonátu odpojení Ruska od systému SWIFT podpořil. Řím byl dosud proti.

Italský premiér to zatím sám takto otevřeně neřekl, nicméně lídr italské Demokratické strany Enrico Letta na Twitteru napsal, že „Mario Draghi potvrdil, že Itálie podpoří vyloučení Ruska ze systému SWIFT.“

List The Guardian v sobotu napsal, že odříznutí Ruska od systému SWIFT se stalo pravděpodobnějším poté, co s návrhem souhlasil Kypr. Litevská premiérka Šimonytéová uvedla, že se zdá, že proti tomuto kroku už není žádný silný odpor.